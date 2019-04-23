علي جبر يكتب هزيمة الزمالك الثالثة.. بيراميدز يحلق بصدارة الدوري

سجل علي جبر هدفا قاد به بيراميدز للانتصار على فريقه السابق الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

واستضاف بيراميدز منافسه الزمالك في ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري وفاز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

جاء هدف علي جبر في الدقيقة 25 إثر متابعته ركلة ركنية أرسلها عبد الله السعيد.

ذلك الفوز هو الأول لبيراميدز على حساب الزمالك في الموسم الجاري بعدما تعادلا إيجابيا في لقاء الدور الأول بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويحلق بيراميدز بصدارة الدوري منفردا بعدما وصل رصيده إلى 63 نقطة بعدما خاض 29 لقاء.

أما الزمالك فتجمد رصيده عند 60 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بعدما خاض 27 مباراة.

فيما يلاحقهم الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بـ58 نقطة وخاض 26 مباراة فقط وسيواجه المصري يوم الخميس المقبل.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الثالثة للزمالك خلال الموسم الجاري بعد الخسارة أمام النجوم والمصري.

هدف مباغت.. وبانينكا سيئة

بدأت المباراة بشكل سريع من بيراميدز بعدما انطلق لاعبه محمد فاروق من الناحية اليمنى وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه لكن جنش تصدى لتصويبته.

بعد ذلك سدد كينو كرة من منتصف الملعب وحاول استغلال تقدم جنش بعيدا عن مرماه لكن الكرة ذهبت بعيدا إلى خارج الملعب.

ضغط الزمالك بعد ذلك وحصل على أكثر من ركلة ركنية لكنه لم يستطع فك التكتل الدفاعي لبيراميدز.

وفي الدقيقة 25 حصل بيراميدز على ركلة ركنية إثر هجمة مرتدة ونجح علي جبر في استغلال عرضية عبد الله السعيد وسوء رقابة حمدي النقاز لتسديد الكرة مباشرة في الشباك ويعلن عن الهدف الأول لبيراميدز.

وعقب خمس دقائق فقط حصل بيراميدز على ركلة جزاء بعدما أعاق النقاز نظيره علي جبر في إحدى الركلات الركنية.

وارتقى عمر خربين لتسديد الكرة ونفذها بطريقة بانينكا لكن جنش تصدى لها بثبات.

ضغط الزمالك بقوة مرة أخرى بعدما بحثا عن هدف التعادل وسدد زيزو كرة قوية اصطدمت في عمر الميداني وطلب لاعبوه الحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم النرويجي لم يحتسب أي شيء.

غياب الأهداف

مع بداية الشوط الثاني أجرى كريستيان جروس مدرب الزمالك تبديلا مبكرا بإشراك كهربا بدلا من زيزو.

وعلى الرغم من أن الزمالك كان يبحث عن التعادل لكن لم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة على أي مرمى.

وسدد كينو كرة قوية ولكنها مرت بجوار مرمى الزمالك.

وشارك محمد عنتر بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 62 في ثاني تبديلات الزمالك.

وكاد محمد فاروق يضيف الهدف الثاني لبيراميدز بعد متابعته تمريرة عرضية من عبد الله السعيد من الجهة اليسرى وصلت إليه وحاول مراوغة جنش لكن حارس الزمالك استطاع التصدي للكرة.

وفي الدقيقة 75 أجرى الزمالك تبديلا ثالثا بمشاركة أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم.

ورد رامون دياز مدرب بيراميدز بإشراك إريك تراوري بدلا من محمد فتحي.

ومن ركلة ركنية للزمالك من الجهة اليسرى وصلت إلى محمد عنتر داخل منطقة الجزاء لكن تدخل الدفاع وشتت الكرة.

ذلك قبل أن يجري تبديلا ثانيا بإشراك بنافينتي بدلا من محمد فاروق وبعده بدقائق بخروج رجب بكار ومشاركة محمد رزق.

وحاول الزمالك إدراك التعادل فيما تبقى من دقائق المباراة وسط اعتماد بيراميدز على الهجمات المرتدة لكن لم يفلح أي من الفريقين في هز الشباك لينتهي اللقاء بانتصار بيراميدز بهدف دون رد.





































































































































































































طالع أيضا

امرأة تدير مباراة في الدوري الفرنسي لأول مرة

رينار: أخطأت في حق زياش

تقرير: رونالدو يريد 6 لاعبين في يوفنتوس

المصري: مستعدون لمواجهة الأهلي في التتش

ليفربول يعتذر لجماهيره

هل رمضان صبحي جاهز للمصري؟