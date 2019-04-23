دراما في الدفاع الجوي.. استعراض خربين بركلة بانينكا يضيع ركلة جزاء لبيراميدز

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 20:39

كتب : FilGoal

عمر خربين

تسبب استعراض عمر خربين لاعب بيراميدز في إهدار فرصة ثمينة لفريقه بالتقدم على الزمالك بهدفين دون رد.

ويواجه الزمالك مضيفه بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 30 أرسل عبد الله السعيد ركلة ركنية من الناحية اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة

ماذا تفعل يا نقاز؟ علي جبر يهز شباك الزمالك بهدف مباغت استبعاد عبد السلام .. تعرف على بدلاء الزمالك ضد بيراميدز

وجذب حمدي النقاز نظيره علي جبر من القميص ليشير الحكم إلى احتساب ركلة جزاء.

واعترض لاعبو الزمالك وحصل عمر السعيد والنقاز على إنذارين.

وارتقى خربين لتسديد الكرة وحاول تسديدها بطريقة بانينكا لكن محمود عبد الرحيم "جنش" تصدى لها بسهولة.

طالع أيضا

امرأة تدير مباراة في الدوري الفرنسي لأول مرة

رينار: أخطأت في حق زياش

تقرير: رونالدو يريد 6 لاعبين في يوفنتوس

المصري: مستعدون لمواجهة الأهلي في التتش

ليفربول يعتذر لجماهيره

هل رمضان صبحي جاهز للمصري؟

خربين الزمالك بيراميدز في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا - ريال مدريد يخسر لقب الدوري الإسباني 6 دقيقة | أوروبا
الجونة اسكواش - أماندا تقصي نور الطيب.. ومصر تضمن لقب الرجال 12 دقيقة | رياضات أخرى
13 لاعبا هزوا شباك الزمالك بعد الرحيل عنه في آخر 10 سنوات 25 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – 90 دقيقة تفصل برشلونة عن لقب الدوري الإسباني 29 دقيقة | أوروبا
بعد تصدر بيراميدز.. المباريات المتبقية لثلاثي القمة حتى نهاية الدوري 38 دقيقة | الدوري المصري
البدري: اللاعبون أصبح لديهم انتماء لـ بيراميدز 46 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 2 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم 3 تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك 4 كراوتش لـ محمد صلاح: أسف.. أنت على مقاعد بدلاء فريق الموسم في إنجلترا

قد ينال إعجابك