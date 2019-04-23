دراما في الدفاع الجوي.. استعراض خربين بركلة بانينكا يضيع ركلة جزاء لبيراميدز

تسبب استعراض عمر خربين لاعب بيراميدز في إهدار فرصة ثمينة لفريقه بالتقدم على الزمالك بهدفين دون رد.

ويواجه الزمالك مضيفه بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 30 أرسل عبد الله السعيد ركلة ركنية من الناحية اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء.

وجذب حمدي النقاز نظيره علي جبر من القميص ليشير الحكم إلى احتساب ركلة جزاء.

واعترض لاعبو الزمالك وحصل عمر السعيد والنقاز على إنذارين.

وارتقى خربين لتسديد الكرة وحاول تسديدها بطريقة بانينكا لكن محمود عبد الرحيم "جنش" تصدى لها بسهولة.

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