دونجا: أهدي الفوز على الزمالك لروح والدي

أهدى نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز الفوز على الزمالك لروح والده الذي وافته المنية أمس الإثنين.

وفاز بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري المصري.

وقال دونجا عقب المباراة: "أهدي الفوز لروح والدي بعد وفاته أمس، حاولت تجاوز هذا الأمر وفضلت الانضمام لمعسكر المباراة والمشاركة أمام الزمالك".

وأضاف "دخلنا المباراة بتركيز شديد كما فعلنا أمام الأهلي وكنا نعرف جيدا نقاط قوة وضعف الزمالك ولذلك حققنا الفوز".

وأكمل "رامون دياز طلب منا بين الشوطين اللعب بطريقتنا والاحتفاظ بالكرة حتى نخرج بالفوز".

دونجا أتم تصريحاته "بيراميدز فريقا كبيرا مثل الأهلي والزمالك تماما والفوز على القطبين سيكون حافزا لنا لحصد لقب الدوري".

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