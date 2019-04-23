دونجا: أهدي الفوز على الزمالك لروح والدي

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 22:50

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - دونجا - محمد إبراهيم

أهدى نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز الفوز على الزمالك لروح والده الذي وافته المنية أمس الإثنين.

وفاز بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري المصري.

وقال دونجا عقب المباراة: "أهدي الفوز لروح والدي بعد وفاته أمس، حاولت تجاوز هذا الأمر وفضلت الانضمام لمعسكر المباراة والمشاركة أمام الزمالك".

أخبار متعلقة

دياز: ذكاء حارس الزمالك منع خربين من التسجيل.. وأهنئ عائلة دونجا لهذا السبب تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطل الدوري والزمالك وصيفه.. وهذا هدف بيراميدز تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك علي جبر يكتب هزيمة الزمالك الثالثة.. بيراميدز يحلق بصدارة الدوري

وأضاف "دخلنا المباراة بتركيز شديد كما فعلنا أمام الأهلي وكنا نعرف جيدا نقاط قوة وضعف الزمالك ولذلك حققنا الفوز".

وأكمل "رامون دياز طلب منا بين الشوطين اللعب بطريقتنا والاحتفاظ بالكرة حتى نخرج بالفوز".

دونجا أتم تصريحاته "بيراميدز فريقا كبيرا مثل الأهلي والزمالك تماما والفوز على القطبين سيكون حافزا لنا لحصد لقب الدوري".

اقرأ أيضا:

علي جبر يكتب هزيمة الزمالك الثالثة.. بيراميدز يحلق بصدارة الدوري

دراما في الدفاع الجوي.. استعراض خربين بركلة بانينكا يضيع ركلة جزاء لبيراميدز

ليكيب تُفجرها: بوجبا أخبر زملاءه برحيله عن مانشستر يونايتد

بالفيديو - النجم يكرر فوزه على الهلال ويتأهل لمواجهة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

صحيفة ماركا: السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني لـ6 سنوات مقبلة

نبيل عماد بيراميدز الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا - ريال مدريد يخسر لقب الدوري الإسباني 6 دقيقة | أوروبا
الجونة اسكواش - أماندا تقصي نور الطيب.. ومصر تضمن لقب الرجال 12 دقيقة | رياضات أخرى
13 لاعبا هزوا شباك الزمالك بعد الرحيل عنه في آخر 10 سنوات 25 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – 90 دقيقة تفصل برشلونة عن لقب الدوري الإسباني 29 دقيقة | أوروبا
بعد تصدر بيراميدز.. المباريات المتبقية لثلاثي القمة حتى نهاية الدوري 38 دقيقة | الدوري المصري
البدري: اللاعبون أصبح لديهم انتماء لـ بيراميدز 46 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 2 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم 3 تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك 4 كراوتش لـ محمد صلاح: أسف.. أنت على مقاعد بدلاء فريق الموسم في إنجلترا

قد ينال إعجابك