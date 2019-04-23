دياز: ذكاء حارس الزمالك منع خربين من التسجيل.. وأهنئ عائلة دونجا لهذا السبب

أبدى رامون دياز المدير الفني لـ بيراميدز، سعادته البالغة بتصدر الدوري المصري.

بيراميدز تخطى ضيفه الزمالك بهدف دون رد على استاد الدفاع الجوي، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 للدوري المصري.

وصرّح دياز في المؤتمر الصحفي بعد المواجهة: "كانت مباراة بين فريقين كبيرين، أشكر لاعبي فريقي، لقد قاتلوا على أرض الملعب".

مضيفا: "نعيش أفضل حالاتنا، قدّمنا مباراة مميزة أمام فريق كبير، ارتكبنا بعض الأخطاء وسنصححها في المستقبل".

وأشاد دياز بـ محمود جنش حارس مرمى الزمالك الذي تصدى لركلة جزاء نفذها لاعبه عمر خربين على طريقة بانينكا دون أن ينجح في التسجيل: "خربين لم يكن موفقا في تسديد ركلة الجزاء، لديه كفاءة كبيرة في التنفيذ لكنه أهدر الركلة بسبب ذكاء حارس المرمى الذي لم ينخدع بتسديدته".

مضيفا: "على الرغم من إضاعته الركلة، لكنه أدى بروح عالية للغاية".

وعن موقف بيراميدز في المنافسة على اللقب: "فرصنا لا تزال قائمة في الدوري، تصدرنا المسابقة وسنعمل على الفوز بكل المباريات المقبلة".

وشدد المدرب الأرجنتيني على قوة منافسه وأن الزمالك يضم لاعبين مميزين كانوا قادرين على تعويض المصاب فرجاني ساسي: "الزمالك لديه لاعبين مميزين آخرين، ليس فرجاني ساسي فقط، لكن بيراميدز كان مركزا لأن معنوياتنا كانت مرتفعة بعد الفوز الصعب في المباراة الماضية".

وواصل: "أهدي هذه الصدارة لـ تركي آل الشيخ لثقته في شخص حتى أكون مدربا لـ بيراميدز، امتلك التحدي دائما، نريد الاستمرار في هذه المسيرة حتى النهاية".

محمود دونجا لاعب بيراميدز تلقى نبأ حزينا قبل المباراة بوفاة والده، لكنه ظهر في تشكيلة فريقه الأساسية، ودياز امتك سيلا من كلمات الإشادة في حق لاعب وسطه.

دياز قال: "وصلنا خبر وفاة والد دونجا ولم يكن شيئا نتمناه تماما خصوصا مع ظروف المباراة".

مختتما: "لكن دونجا صمم شخصيا على الحضور والتواجد مع المجموعة وخوض المباراة، أهنئ عائلته لأنهم يمتلكون فتى صاحب شخصية ولم يرد التخلي عن زملائه".

بيراميدز رفع رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الدوري المصري، بينما تجمّد رصيد الزمالك عند 60 نقطة في المركز الثاني.

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