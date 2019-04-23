تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطل الدوري والزمالك وصيفه.. وهذا هدف بيراميدز

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 22:30

كتب : رامي جمال

تركي آل الشيخ

على الرغم من الفوز على الأهلي والزمالك خلال خمسة أيام لكن تركي آل الشيخ مالك بيراميدز لا يؤمن أن فريقه يركز عل حصد لقب الدوري خلال الموسم الجاري.

وانتصر بيراميدز على الأهلي والزمالك بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد وتصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الزمالك وللفريق الأبيض مباراتين أقل.

ويبتعد بيراميدز عن الأهلي صاحب المركز الثالث بخمس نقاط وللفريق الأحمر ثلاث مباريات أقل.

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وقال تركي آل الشيخ لقناة "أون سبورت" عقب الفوز على الزمالك اليوم الثلاثاء: "أنا سعيد بكل تأكيد عقب الفوز على القطبين في خمسة أيا".

وواصل "ما زلت أقول إن الأهلي سيكون هو بطل الدوري والزمالك وصيفه وبيراميدز سيحتل المركز الثالث".

وتابع "نعم انتصارنا على الأهلي والزمالك جعل المنافسة على الدوري بينهما أكبر بكثير والسباق أصبح مشتعلا أكثر".

وعن هدف بيراميدز الموسم الجاري قال: "هدفنا هو التأهل للمشاركة في أحد البطولات الإفريقية الموسم المقبل فقط".

كما تطرق آل الشيخ للحديث عن اعتراض الزمالك على قرارات حكم المباراة وقال: "أستطيع أيضا الاعتراض فطارق حامد يستحق الطرد ثلاث مرات".

وأتم "أحب روح طارق حامد وأتمنى رؤية كل لاعبي بيراميدز مثله ولكنه كان يستحق الطرد".

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