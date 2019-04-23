ماذا تفعل يا نقاز؟ علي جبر يهز شباك الزمالك بهدف مباغت

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 20:31

كتب : FilGoal

عمر السعيد - علي جبر - الزمالك - بيراميدز

نجح علي جبر مدافع بيراميدز في هز شباك فريقه السابق الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما.

ويواجه الزمالك مضيفه بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 25 حصل بيراميدز على ركلة ركنية من الناحية اليسرى ارتقى عبد الله السعيد لتنفيذها.

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وأرسل السعيد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء وكان حمدي النقاز يراقب علي جبر.

لكن رقابة النقاز لم تكن مجدية إذ أن جبر حول العرضية بقدمه مباشرة في الشباك ليعلن عن هدف بيراميدز الأول في اللقاء.

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