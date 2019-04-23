استبعاد عبد السلام .. تعرف على بدلاء الزمالك ضد بيراميدز

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 19:05

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

استبعد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك محمد عبد السلام من قائمة فريقه المستدعاة للقاء بيراميدز اليوم الثلاثاء.

ويواجه الزمالك مضيفه بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري.

وكانت القائمة التي استدعاها جروس للمباراة أمس الاثنين ضمت 19 لاعبا.

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وعقب استبعاد عبد السلام يجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز "زيزو" ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأيمن حفني ومحمد عنتر وبهاء مجدي.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ثم بيراميدز بنفس عدد النقاط ولكن من 28 مباراة، بينما الأهلي في المركز الثالث بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

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