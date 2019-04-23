تشكيل بيراميدز - جبر يعوض منصور ودونجا يشارك وخربين يتحدى الزمالك

سيواجه علي جبر فريقه السابق يوم الثلاثاء لمشاركته في دفاع بيراميدز بدلا من أحمد المنصور الغائب بسبب الإيقاف عن مباراة منتظرة في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود بيراميدز عبد الله السعيد والنجم البرازيلي كينو في مباراة يسعى من خلالها الأول إلى الانفراد بتصدر البطولة. ويعود عمر خربين لقيادة الهجوم بعدما أبعده الإيقاف عن مواجهة الأهلي في الجولة الماضية.

ويدخل بيراميدز المباراة بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر - عمر الميداني - علي جبر - رجب بكار

وسط الملعب: كينو - نبيل عماد "دونجا" - إريك تراوري - السعيد - محمد فاروق

الهجوم: عمر خربين

البدلاء: المهدي سليمان – محمد رزق - محمد مجدي "قفشة" - محمد فتحي – ناصر منسي - عبد الله بكري – كريستيان بينافينتي

ويتصدر بيراميدز والزمالك بطولة الدوري ورصيد كل منهما 60 نقطة لكن الأول خاض مباراتين أكثر من الأخير.

وانتهى لقاء الدور الأول المثير بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 3-3.

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