تشكيل الزمالك - عودة النقاز والسعيد يهاجم بيراميدز

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 19:01

كتب : أحمد شوقي

الزمالك - الإسماعيلي

عاد حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي لنادي الزمالك إلى التشكيلة الأساسية للأخير بعدما أبعده الإيقاف عن مواجهة الإسماعيلي في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

ويستمر محمد إبراهيم في وسط ملعب القلعة البيضاء بينما يحمل عمر السعيد لواء الهجوم في مباراة صعبة أمام بيراميدز يوم الثلاثاء في الجولة 26 من البطولة.

ويواجه الزمالك مضيفه بالتشكيلة التالية:

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حارس المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز

الوسط: أحمد سيد "زيزو" - طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد إبراهيم – إبراهيم حسن

الهجوم: عمر السعيد

ويسعى الزمالك للفوز لتعزيز تصدره للبطولة التي يتقاسمها حاليا مع بيراميدز ورصيد كل منهما 60 نقطة. وخاض بيراميدز مباراتين أكثر من الزمالك.

ويفتقد الزمالك إلى مهاجمه الأساسي خالد بوطيب بسبب الإصابة لذلك يشرك عمر السعيد الذي يأمل مواصلة التألق بعد تسجيله لهدف أمام الإسماعيلي في مباراة حسمها الزمالك بنتيجة 2-صفر.

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