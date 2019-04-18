بعد توديع الأبطال.. جوارديولا: سنقاتل على لقب الدوري فالأمر بين أيدينا

على الفور توجه تركيز بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي للدوري الإنجليزي بعد إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي فاز 4-3 على ضيفه توتنام في ملعب الاتحاد بإياب ربع النهائي، نتيجة لم تكن كافية لتعويض الهزيمة ذهابا 0-1.(طالع التفاصيل)

لقطة المباراة حدثت عندما سجّل سيتي الهدف الخامس في الثواني الأخيرة، وبعد أن ضج الملعب بالاحتفال، ألغته تقنية الفيديو لتسلل بسيط على سيرخيو أجويرو.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فخور للغاية بما فعله الجمهور أثناء اللقاء ولكنهم يعرفون أننا قدمنا كل شيء وأن هذه هي كرة القدم التي لا يمكن التنبؤ بها، للأسف لم نتأهل للدور التالي".

المدرب الكتالوني أكد أن الموسم لم ينتهي بعد بالنسبة للفريق السماوي، مشيرا إلى أنه سيقدم كل ما لديه في بطولتي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعن هذا قال بيب "علينا أن نرد الفعل يوم السبت أمام توتنام في الدوري، لكننا لن نفكر كثيرا في هذا الأمر الآن، سنرتاح بأكبر قدر ممكن ثم سنبدأ الاستعداد للمباراة".

وأنهى تصريحاته بقوله: "قاتلنا كثيرا، لمدة 8 أو 9 أشهر من أجل الدوري الإنجليزي، الأمر بين أيدينا، إنه أمر صعب بالطبع، ولكن علينا القيام به".

بعد مرور 34 جولة يتواجد سيتي في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، لكن سيتي سيلعب 5 مباريات لأنه يملك مباراة مؤجلة ضد جاره مانشستر يونايتد مقابل 4 مباريات فقط لليفربول.