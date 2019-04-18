صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن "مقتل رباعية بيب"

إثارة مجنونة شهدتها الثواني الأخيرة من مباراة مانشستر سيتي وتوتنام في دوري أبطال أوروبا، والأمر انعكس بالطبع على أغلفة الصحف الإنجليزية.

مانشستر سيتي فاز 4-3 على توتنام في ملعب الاتحاد بإياب الدور ربع النهائي، أمر لم يكن كافيا بسبب الخسارة ذهابا 0-1، بالإضافة إلى إلغاء هدف في الثواني الأخيرة لـ رحيم سترلينج بواسطة تقنية الفيديو، كان كفيلا بتأهل فريق بيب جوارديولا. (طالع التفاصيل)

وفي مباراة أخرى، سحق ليفربول مضيفه بورتو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الدراجاو، ليضرب موعدا مع برشلونة في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

دعونا نستعرض أغلفة الصحف الإنجليزية وكيف تعاطت مع إثارة ليلة الأبطال

صحيفة التايمز سلطت الضوء على حقيقة أن مانشستر سيتي لن يفوز بكل الألقاب هذا الموسم، وعنونت: "سبيرز وتقنية الفيديو يدمرون حلم سيتي بالرباعية"

صحيفة ميرور تناولت الأمر بخداع لفظي قائلة: "يا لرباعيتي!".

ليكون العنوان على وزن "يا إلهي!".

وأضافت الصحيفة: "7 أهداف وقرارين جدليين مثيرين من تقنية الفيديو، هدف سترلينج في النفس الأخير ألُغي ليتحطم حلم بيب".

وعن تأهل رفاق محمد صلاح لمواجهة برشلونة، قالت: "ليفربول في مزاج مثالي للتسبب في فوضى لـ ميسي".

صحيفة إكسبريس عبّرت بحرفية عن جنون مباراة سيتي وتوتنام: "من عالم آخر".

وأضافت: "سبيرز ينهي حلم سيتي في إثارة من 7 أهداف".

كما أشادت بالعرض القوي الذي قدمه الريدز: "ليفربول يبرهن على قدراته ويتجهز لمعركة مع برشلونة".

صحيفة ستار استعملت نفس عنوان ميرور عن طريق المصادفة، قائلة: "يا لرباعيتي!".

مضيفة: "تقنية الفيديو تقتل مسيرة سيتي نحو الرباعية".

وقالت عن المباراة الأخرى: "فتية كلوب يحجزون موعدا مع برشلونة".

فيما كانت صحيفة جارديان خلّاقة في ألفاظها وقالت: "هيب، هيب، هوراي".

عبارة "Hip, hip, hooray" الإنجليزية تُستخدَم بغرض المباركة.

الخداع اللفظي تمثل في تسجيل فيرناندو يورينتي لهدف تأهل توتنام بمنطقة "الورك"، والتي تعني في الإنجليزية "hip".

وأضافت الصحيفة: "يورينتي يعبر بـ سبيرز بعد أمسية مليئة بجدل تقنية الفيديو".

وعن تأهل ليفربول الُمبهر: "أحضروا برشلونة".

وواصلت: "ليفربول يُبحِر عبر بورتو ويتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة ميسي ورفاقه".

فيما قالت صحيفة i: "يورينتي يحسم المباراة الكلاسيكية لكل العصور".

مضيفة: "سبيرز يعبر بعد أن ألغت تقنية الفيديو هدف فوز متأخر لـ سترلينج في ربع نهائي دوري أبطال ملحمي".

وبدورها قالت تيليجراف: "لا يُصدَق".

مضيفة: "تقنية الفيديو تلغي هدف الفوز لـ سترلينج في الدقيقة 94، وتحتسب هدف الانتصار لـ يورينتي ليخطف فوزا كلاسيكيا".

وبكثير من الثقة قالت عن مواجهة ليفربول المقبلة: "أحضروا برشلونة".

مشددة: "ليفربول يمر ليضرب موعدا مع العمالقة الإسبان".