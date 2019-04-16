ليلة_الأبطال بالفيديو – قف للملك.. ميسي يدمر يونايتد بهدفين في 4 دقائق

10 دقائق فقط ظهر فيها مانشستر يونايتد بشكل جيد ولكن بعد ذلك تغير كل شيء كليا والفضل يعود إلى ليونيل ميسي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على برشلونة اليوم الثلاثاء في ملعب كامب نول لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة ذهابا في ملعبه بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 16 فشل آشلي يونج في تشتيت الكرة من الناحية اليمنى فخطف ميسي الكرة وركض باتجاه منطقة جزاء يونايتد ويسدد بطريقته المعتادة بيسراه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للبلوجرانا.

وعقب أربع دقائق تسلم ميسي الكرة ولكن تلك المرة من الناحية اليمنى وسدد بيمناه وفشل ديفيد دي خيا في التصدي للكرة لتمر منه وتسكن الشباك.

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