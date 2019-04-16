بالفيديو – قد يندم على ما أضاعه.. راشفورد يهدر هدفا في برشلونة بعد 30 ثانية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 21:08

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - ليستر سيتي

أهدر ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد فرصة تسجيل هدفا مبكرا جدا في شباك برشلونة في المباراة التي تجمع بينهما.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على برشلونة اليوم الثلاثاء في ملعب كامب نول لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة ذهابا في ملعبه بهدف دون رد.

وسيطر مانشستر يونايتد على الكرة في بداية المباراة وأرسل بول بوجبا بينية رائعة إلى راشفورد ضرب بها مصيدة التسلل.

وانفرد راشفورد بمرمى برشلونة وحارس الفريق تير شتيجن لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة وذهبت إلى خارج الملعب.

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