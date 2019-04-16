أعلن سمير حلبية رئيس المصري إن ناديه سدد 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي يوم 25 أبريل الجاري.

وقال حلبية لـFilGoal.com: "الأهلي سيكون له دوافع الفوز بعد صعوده لصدارة الدوري بعد فوزنا على الزمالك".

وأضاف "في المقابل، ينافس المصري على المربع الذهبي ويحتاج للفوز على الأهلي لأننا نتطلع إلى الحصول على المركز الثالث".

وشدد "طلبنا حكام أجانب منعا لأي حرج للتحكيم المصري نظرا لحساسية المواجهة، كل الاحترام والثقة في التحكيم المصري".

وأكمل "ليس لدينا مانع في استقدام حكام أجانب للمواجهات المقبلة، قرارنا كان خوض لقاءات ثلاثي المقدمة بحكام أجانب".

وأتم "أشكر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد على موافقته وتفهمه لوجهة نظر النادي".

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن المصري طلب حكام أجانب لمباراة الأهلي. (طالع التفاصيل)

الأهلي في المركز الأول بـ 58 نقطة من 25 مباراة، أما المصري ففي المركز الرابع بـ46 نقطة من 28 مباراة.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – ساسي يخضع لجراحة في تونس

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراتي الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري

إيقاف النقاز مباراة واحدة وتغريم سيد عبد الحفيظ

فيلم في الجول - 14 قصة صنعت أسطورة حازم إمام.. ونجوم الأهلي يحكون عن معاناتهم ضده

لتحقيق معجزة في كامب نو.. 3 مباريات يتسلح بها مانشستر يونايتد تاريخيا قبل مواجهة برشلونة