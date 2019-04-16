ثنائي الإسماعيلي خارج مواجهة الزمالك

قال الجهاز الطبي للإسماعيلي إن ثنائي الفريق عماد حمدي وأسامة إبراهيم لن يقدر على مواجهة الزمالك.

وذكر الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي أن الثنائي سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لعدم اكتمال جاهزيته بعد إصابات عضلية تعرض لها.

وبالتالي، ينضم الثنائي لمحمود عبد العاطي "دونجا" المعار من الزمالك، بسبب بند عدم مشاركته ضد فريقه الأصلي، بجانب حصوله على الإنذار الثالث.

المباراتان المقبلتان هامتان في مصير الدوري المصري، حيث يواجه الزمالك الإسماعيلي يوم 23 أبريل، والأهلي بيراميدز يوم 25 أبريل.

الأهلي في المركز الأول بـ 58 نقطة من 25 مباراة. الزمالك في المركز الثاني بـ 57 نقطة من 25 مباراة.

بيراميدز ثالثا بـ 57 نقطة من 27 مباراة. المصري رابعا بـ 46 نقطة من 28 مباراة.

اختر تشكيل الإسماعيلي الأمثل

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