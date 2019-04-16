ثنائي الإسماعيلي خارج مواجهة الزمالك

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 20:29

كتب : ياسر الشريف

المصري - الإسماعيلي

قال الجهاز الطبي للإسماعيلي إن ثنائي الفريق عماد حمدي وأسامة إبراهيم لن يقدر على مواجهة الزمالك.

وذكر الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي أن الثنائي سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لعدم اكتمال جاهزيته بعد إصابات عضلية تعرض لها.

وبالتالي، ينضم الثنائي لمحمود عبد العاطي "دونجا" المعار من الزمالك، بسبب بند عدم مشاركته ضد فريقه الأصلي، بجانب حصوله على الإنذار الثالث.

أخبار متعلقة

لأول مرة منذ 21 عاما.. الإسماعيلي بطلا لدوري الجمهورية 99 مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الزمالك مُعج بالنجوم ولن يتأثر بالغيابات مدرب الإسماعيلي: تسلمت الفريق في المركز الأخير.. وهدفي الفوز على الزمالك

المباراتان المقبلتان هامتان في مصير الدوري المصري، حيث يواجه الزمالك الإسماعيلي يوم 23 أبريل، والأهلي بيراميدز يوم 25 أبريل.

الأهلي في المركز الأول بـ 58 نقطة من 25 مباراة. الزمالك في المركز الثاني بـ 57 نقطة من 25 مباراة.

بيراميدز ثالثا بـ 57 نقطة من 27 مباراة. المصري رابعا بـ 46 نقطة من 28 مباراة.

اختر تشكيل الإسماعيلي الأمثل

اقرأ أيضا:

مصدر بـ كاف لـ في الجول: خاطبنا التلفزيون المصري بشأن لقطة أغادير.. "تختلف عما حدث مع أزارو"

تقرير جزائري يكشف ما حدث بعد إقالة عمرو فهمي من كاف: مصمم على القتال للنهاية

رئيس المصري لـ في الجول: سددنا أموال الحكام الأجانب في مباراة الأهلي.. طلبناهم لـ"منع الحرج"

مران الزمالك – عودة حفني.. وجروس يطمئن على "إجهاد" عبد الله جمعة

خبر في الجول – ساسي يخضع لجراحة في تونس

الإسماعيلي الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – ساسي: العلاج في تونس كان طلبي.. وطبيب نسور قرطاج يوضح الإصابة 17 دقيقة | الدوري المصري
#ليلة_الأبطال بالفيديو - حقق رقما خارقا في الرأسيات.. رونالدو يسجل وأياكس يرد 33 دقيقة | أوروبا
#ليلة_الأبطال بالفيديو – قف للملك.. ميسي يدمر يونايتد بهدفين في 4 دقائق 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - الـVAR يلغي ركلة جزاء لـ برشلونة أمام يونايتد 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"نعم، مانشستر سيتي قدم عرضا رسميا لنجم منتخب العراق" 49 دقيقة | الوطن العربي
بالفيديو – قد يندم على ما أضاعه.. راشفورد يهدر هدفا في برشلونة بعد 30 ثانية ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 3 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 4 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم

قد ينال إعجابك