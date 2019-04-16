مران الزمالك – عودة حفني.. وجروس يطمئن على "إجهاد" عبد الله جمعة

عاد أيمن حفني للظهور في تدريبات فريقه الزمالك، خلال المران الجماعي الذي أقيم في مقر النادي اليوم الثلاثاء.

الزمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي على استاد الجيش في السويس يوم الخميس المقبل، بعد أن تأهل إلى المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية.

وأنهى حفني برنامجه التأهيلي الذي سار عليه طوال الفترة الماضية، إذ لم يظهر في مباريات الزمالك منذ الفوز 2-1 على إنبي في 17 فبراير الماضي.

كما عقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع عبد الله جمعة للاطمئنان عليه، طالبه خلالها بتنفيذ البرنامج التأهيلي اليوم.

جمعة خضع لفقرة تأهيل خاصة على هامش مران الفريق اليوم، بسبب معاناته من إجهاد عضلي خفيف.

فيما حصل محمود حمدي الونش على راحة من التدريبات، بعد أن تحصّل على إذن من المدرب جروس.

الونش يغيب عن مباراة الإسماعيلي المقبلة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، مما أعطاه مساحة لمزيد من الراحة.

الونش لم يكن الغائب الوحيد عن التدريبات، بل أحمد مدبولي كذلك الذي شارك مع فريق 1997 في مواجهة الإنتاج الحربي ببطولة الجمهورية والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض 3-0.

أما محمود كهربا وطارق حامد، فاكتفيا بتأدية فقرة تأهيل خاصة في الجيمانيزيوم، وفقا لبرنامج أعده لهما الجهاز الفني.

وينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية غدا الأربعاء في المران الأخير قبل مواجهة الإسماعيلي.

ويواصل حازم إمام ظهير الفريق برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابته وتجهيزه للفترة المقبلة.

الظهير الأيمن يؤدي تدريبات علاجية في صالة الجمانزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويؤدي الزمالك مرانه الأخير قبل مواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء في مقر النادي، قبل أن يسافر مباشرة إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة المؤجلة من الدوري أمام الدراويش.

وكان الزمالك قد تجاوز حسنية أغادير المغربي بهدف دون رد مساء الأحد الماضي، ليتأهل إلى نصف النهائي وينتظر الفائز من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

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