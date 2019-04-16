تشكيل #ليلة_الأبطال – تبديل وحيد في برشلونة.. وتغييرات كثيرة من سولشاير على يونايتد

أجرى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تبديلا وحيدا على تشكيل فريقه الذي يواجه مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة منافسه مانشستر يونايتد في ملعب كامب نو بعد الفوز عليه ذهابا في أولد ترافورد بهدف دون رد.

ويشارك سيرجي روبرتو بدلا من نيلسون سيميدو.

أما التشكيل الذي أعلنه أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد فشهد إجراءه لتبديلات كثيرة عن لقاء الذهاب أهمها هو الإبقاء على روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- كليمنت لينجليت- جيرارد بيكيه- سيرجي روبرتو

في الوسط: أرثور- سيرجيو بوسكيتس- إيفان راكيتيتش

في الهجوم: فيليبي كوتينيو- لويس سواريز- ليونيل ميسي

أما تشكيل يونايتد جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: فيكتور ليندلوف- كريس سمالينج- فيل جونز

في الوسط: آشلي يونج- سكوت مكتوميناي- بول بوجبا- فريد- جيسي لينجارد

في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال

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