قال حمد إبراهيم المدرب العام للمصري البورسعيدي إن الجهاز الفني للفريق لم يطلب استقدام حكام أجانب في مباراة الأهلي، مشددا أن القرار النهائي في هذا الصدد للإدارة.

وكشف إبراهيم لـFilGoal.com: "الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لديه ثقة كبيرة في الحكام المصريين ولم يطلب استقدام حكام أجانب".

وشرح "الحكم المصري قادر على قيادة أي مباراة لبر الأمان مهما كانت حدة التنافس، بعكس الحكم الأجنبي الذي ربما يتسبب في بعض الأحيان في قرارات عكسية".

وشدد "لكن القرار النهائي لمجلس إدارة النادي. تعليماتنا للاعبين دائما باحترام الحكام لأننا نهتم بالسلوك بقدر الأداء الفني".

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن المصري طلب حكام أجانب لمباراة الأهلي. (طالع التفاصيل)

وفي المقابل، تحدث إبراهيم عن تعديل موعد المباراة إلى يوم 25 أبريل بدلا من 22 أبريل بسبب استفتاء التعديلات الدستورية قائلا: "التعديل فرصة لالتقاط الأنفاس والتحضير الجيد، بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبين في مواجهتي الزمالك والإسماعيلي".

وأردف "استعداداتنا واحدة، ولا تتغير مهما كان المنافس وهدفنا دائما الـ3 نقاط".

وشدد "ليس لدينا مشكلة في قرارات اللجنة، والجهاز الفني متفهم للوضع الحالي في الدوري. لدينا حزن من ضياع الفوزعلى الإسماعيلي حيث كنا أقرب للفوز وأضعنا فرص عديدة".

الأهلي في المركز الأول بـ 58 نقطة من 25 مباراة، أما المصري ففي المركز الرابع بـ46 نقطة من 28 مباراة.

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