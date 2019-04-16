بعد الفشل 10 مرات - باتو يستطيع المشاركة أمام كورنثيانز‎

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 17:12

كتب : إسلام أحمد

باتو

تعد مواجهة ساو باولو وكورنثيانز في نهائي كأس ولاية ساو باولو "باوليستا" هي الأخيرة التي يفشل فيها المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو في الظهور بقميص فريقه الجديد أمام كورنثيانز.

ولم يخض باتو أي مباراة بقميص ساو باولو سابقا أمام كورنثيانز في فترته الأولى مع التريكولور في موسمي 2014 و2015.

ولن يستطيع البرازيلي الذي خاض تجربة في الصين مع تيانجين كوانجيان امتدت حتى الشهر الماضي من المشاركة في لقاء الإياب من النهائي المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

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سبب عدم مشاركته في النهائي هو تأخر ضمه للفريق بعد غلق سوق الانتقالات للمسابقات المحلية، على أن يبدأ بالمشاركة في الدوري البرازيلي الشهر المقبل.

ويأتي سبب عدم مشاركة باتو أمام كورنثيانز في موسم 2014 و2015 بسبب بند في تعاقده يمنعه من الظهور أمام فريقه السابق طوال فترة إعارته لساو باولو.

وانتقل باتو إلى ساو باولو في صفقة تبادلية مع مواطنه جادسون، على سبيل الإعارة على أن يلتزم كورنثاينز بطل كأس العالم للأندية حينها بسداد جزء من راتبه، ليضع بندا يمنعه من المشاركة.

وفشل باتو حينها في موسمين في الظهور أمام فريقه السابق خلال 8 مباريات محليا وقاريا ببطولة كوبا ليبرتادوريس، ليزيد الرقم إلى 10 بإضافة مباراتي نهائي ولاية ساو باولو.

ويمتلك باتو ذكرى جيدة أمام كورنثيانز حين سجل هدفين في شباكهم بقميص إنترناسيونال قبل الرحيل مباشرة إلى ميلان الإيطالي في 2007.

ولعب باتو في أوروبا لأندية ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني.

باتو

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