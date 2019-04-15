بالفيديو - الأرجنتين تكسر هيمنة البرازيل وتتوج بلقب أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما‎

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 15:00

كتب : إسلام أحمد

الأرجنتين تحت 17 عاما (حساب بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما)

توج المنتخب الأرجنتيني تحت 17 عاما بلقب بطولة أمريكا الجنوبية للمرة الرابعة في تاريخه رغم خسارته الثقيلة أمام الإكوادور بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة.

البطولة التي أقيمت في بيرو شهدت إثارة كبيرة في الجولة الأخيرة من أجل تحديد هوية البطل في صراع بين تشيلي والأرجنتين.

فدخل راقصو التانجو برصيد 10 نقاط في الصدارة مقابل 9 لتشيلي في المركز الثاني والتي التقت مع باراجواي قبلها.

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وحسم التعادل السلبي نتيجة تشيلي وباراجواي، ليدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء وهو حامل للقب بشكل رسمي، بفضل الفوز على اللاروخا مسبقا، لكن الهزيمة من الإكوادور أفسدت الاحتفالية في النهاية.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف في بداية الشوط الثاني لكن انتفاضة إكوادورية قلبت النتيجة إلى فوز برباعية في 17 دقيقة.

وجاء الهدف الثالث من خطأ فادح من الحارس الذي شتت الكرة بشكل خاطئ لترتطم بالمهاجم وتسكن الشباك في الدقيقة 66.

ويقود المنتخب الفائز باللقب المدير الفني بابلو إيمار، لاعب ريفر بليت وبنفيكا وفالنسيا الأسبق، ويتولى أيضا منصب المدرب المساعد لليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأول الأرجنتيني.

فوز الإكوادور الكبير قادها للفوز بالمركز الرابع وضمان التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاما، بفارق الأهداف عن بيرو المستضيفة رغم فوز على أوروجواي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت البرازيل قد ودعت المسابقة مبكرا لكنها تضمن مقعدها بكأس العالم التي تستضيفه في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 27 من العام الجاري.

وتهيمن السامبا على اللقب القاري في الفئة السنية وتمتلك 12 لقبا، منذ نسخة 2005 بالفوز باللقب في 6 مناسبات تاركا لقب 2013 للأرجنتين.

وتأتي الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب مقابل لقب لكل من كولومبيا وبوليفيا.

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