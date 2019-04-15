بالفيديو - الأرجنتين تكسر هيمنة البرازيل وتتوج بلقب أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما‎

توج المنتخب الأرجنتيني تحت 17 عاما بلقب بطولة أمريكا الجنوبية للمرة الرابعة في تاريخه رغم خسارته الثقيلة أمام الإكوادور بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة.

البطولة التي أقيمت في بيرو شهدت إثارة كبيرة في الجولة الأخيرة من أجل تحديد هوية البطل في صراع بين تشيلي والأرجنتين.

فدخل راقصو التانجو برصيد 10 نقاط في الصدارة مقابل 9 لتشيلي في المركز الثاني والتي التقت مع باراجواي قبلها.

وحسم التعادل السلبي نتيجة تشيلي وباراجواي، ليدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء وهو حامل للقب بشكل رسمي، بفضل الفوز على اللاروخا مسبقا، لكن الهزيمة من الإكوادور أفسدت الاحتفالية في النهاية.

#Sub17EnTyCSports Mina pone el 1-1 de Ecuador ante Argentina, que de todas formas con este resultado se consagra campeón. pic.twitter.com/BYLzwTnsEu — TyC Sports (@TyCSports) April 15, 2019

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف في بداية الشوط الثاني لكن انتفاضة إكوادورية قلبت النتيجة إلى فوز برباعية في 17 دقيقة.

#Sub17EnTyCSports ¡Gol de Ecuador! Mercado da vuelta el resultado y Argentina pierde 2-1. Los chicos de Aimar se consagran hasta perdiendo por tres goles de diferencia. pic.twitter.com/xAg9wvvfqn — TyC Sports (@TyCSports) April 15, 2019

وجاء الهدف الثالث من خطأ فادح من الحارس الذي شتت الكرة بشكل خاطئ لترتطم بالمهاجم وتسكن الشباك في الدقيقة 66.

#Sub17EnTyCSports ¡Gol de Ecuador! Tras una jugada insólita, Mina marca el 3-1 ante Argentina. pic.twitter.com/ODxnAqclcB — TyC Sports (@TyCSports) April 15, 2019

ويقود المنتخب الفائز باللقب المدير الفني بابلو إيمار، لاعب ريفر بليت وبنفيكا وفالنسيا الأسبق، ويتولى أيضا منصب المدرب المساعد لليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأول الأرجنتيني.

#Sub17EnTyCSports ¡Y otro gol de Ecuador! Mejía pone el 4-1 ante la #SelecciónArgentina. Con este resultado, los ecuatorianos se meten en el Mundial y los de Aimar salen campeones. pic.twitter.com/b3xNIkgnsI — TyC Sports (@TyCSports) April 15, 2019

فوز الإكوادور الكبير قادها للفوز بالمركز الرابع وضمان التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاما، بفارق الأهداف عن بيرو المستضيفة رغم فوز على أوروجواي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت البرازيل قد ودعت المسابقة مبكرا لكنها تضمن مقعدها بكأس العالم التي تستضيفه في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 27 من العام الجاري.

وتهيمن السامبا على اللقب القاري في الفئة السنية وتمتلك 12 لقبا، منذ نسخة 2005 بالفوز باللقب في 6 مناسبات تاركا لقب 2013 للأرجنتين.

وتأتي الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب مقابل لقب لكل من كولومبيا وبوليفيا.

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