الأهلي يتدرب في سرية استعدادا لـ بيراميدز

قرر الجهاز الفني للأهلي إغلاق تدريبات الفريق ابتداء من غد الثلاثاء استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة القرار وبرره بحسب الموقع الرسمي للأهلي بـ "حرصه على توفير الأجواء المناسبة للمزيد من التركيز لدى اللاعبين والإصرار على الاحتفاظ بلقب الدوري".

ويواجه الأهلي بيراميدز يوم الخميس المقبل في الدوري المصري بغية استمرار الصدارة التي حصل عليها الجولة الماضية بعد الفوز على مصر للمقاصة 2-1، وخسارة الزمالك من المصري بنفس النتيجة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بـ58 نقطة من 25 مباراة، نفس رصيد الزمالك الثاني من المباريات ولكنه حصد 57 نقطة.

وحصد بيراميدز صاحب المركز الثالث 57 نقطة أيضا، ولكن من 27 مباراة.

وفاز بيراميدز في الدور الأول على الأهلي 2-1.

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