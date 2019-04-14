بالفيديو – شاهد ملخص تلألؤ صلاح أمام تشيلسي.. هدف خارق وأداء ولا أروع

قدم محترفنا المصري محمد صلاح أداءً ولا أروع في انتصار فريقه ليفربول على تشيلسي.

ليفربول انتصر بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

صلاح شارك أساسيا قبل أن يغادر في الدقيقة 88 وسط تصفيق كل من في الملعب.

وسجل صلاح هدفا خارقا في الدقيقة 53 من تسديدة لا تُصد ولا تُرد بعد دقيقة واحدة من هدف ساديو ماني.

وقدم صلاح أداءً ولا أروع طوال مشاركته أمام البلوز.

خطورة ليفربول الهجومية ظهرت دائما بفضل صلاح وماني، كذلك لم ينس محترفنا المصري أدواره الدفاعية.

وأنهى صلاح صيامه التهديفي في ملعب أنفيلد بعد 5 مباريات بلا تسجيل.

ووصل صلاح لهدفه الـ 41 مع ليفربول في كل البطولات على ملعب أنفيلد من 50 مشاركة.

⚽Mohamed Salah has ended his longest run without a goal for Liverpool at Anfield (5 appearances), scoring his 1st home goal since February 9. Salah’s record for @LFC at Anfield in all competitions: 5️⃣0️⃣ appearances 4️⃣1️⃣ goals pic.twitter.com/GXcIyeSCLJ — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 14, 2019

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