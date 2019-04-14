بالفيديو – رحيم لا يرحم وسيتي لا يتعثر.. ستيرلنج يضع ليفربول تحت الضغط بهدفين ضد بالاس

الأحد، 14 أبريل 2019 - 17:01

كتب : FilGoal

كريستال بالاس - مانشستر سيتي

وضع مانشستر سيتي ليفربول تحت الضغط بفوزه على كريستال بالاس 3-1 في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وبمباراة أقل، يتصدر سيتي الدوري بـ83 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الذي سيواجه تشيلسي بعد نصف ساعة من نهاية مباراة سيتي.

أخبار متعلقة

فابينيو: نقدر رغبة جماهير ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي رحلة داخل كواليس أشهر انزلاق في التاريخ.. عندما أطاح جيرارد لقب الدوري بعيدا عن ليفربول ليفربول وتشيلسي يصدران بيانين للتعليق على عنصرية جماهير الزُرق ضد صلاح

المباراة تميزت بتألق رحيم سترلينج الذي سجل هدفين وضعوا سيتي في المقدمة.

في الدقيقة 15، سجل رحيم بعد بينية رائعة من كيفن دي بروين انفرد بها وسدد من زاوية صعبة معلنا الهدف الأول لسيتي.

وفي الشوط الثاني، سجل رحيم الهدف الثاني بعد صناعة من ليروي ساني في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ولكن في الدقيقة 81، سجل لوكا ميلوفويفيتش هدف تقليص الفارق لكريستال بالاس من ركلة حرة مميزة.

ولكن آمال بالاس في العودة وتخريب الليلة على بيب جوارديولا فشلت، بهدف ثالث سجله جابرييل خيسوس من انفراد تام من صناعة كيفن دي بروين.

ويبقى كريستال بالاس في المركز الـ13 بـ39 نقطة.

مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تريزيجيه وكريم حافظ يشاركان في خسارة قاسم باشا من أنطاليا 16 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – رحيم لا يرحم وسيتي لا يتعثر.. ستيرلنج يضع ليفربول تحت الضغط بهدفين ضد بالاس 17 دقيقة | أوروبا
التشكيل – أموتو على دكة المصري.. وشيلونجو يقود الإسماعيلي 31 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - صلاح أساسي أمام تشيلسي.. وهازارد مهاجم وهمي 47 دقيقة | المحترفون
اتحاد الكرة المغربي يتكفل بعلاج حارس هوريا 57 دقيقة | إفريقيا
فضل: ننتظر تقرير الكاف حول ملاحظة المنتخبات عن الملاعب والفنادق ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك