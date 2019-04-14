بالفيديو – بايرن يضرب فورتونا برباعية ويستعيد الصدارة من دورتموند

انتصر بايرن ميونيخ برباعية مقابل هدف على مستضيفه فورتونا دوسلدورف في الجولة الـ 29 من الدوري الألماني.

كينجسلي كومان أرسل عرضية متقنة في الدقيقة 15 مرت من الجميع وهزت الشباك لتكتب تقدم بايرن.

كومان عاد من جديد ليهز الشباك بهدف ثان في الدقيقة 41 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية سيرجي جنابري.

جنابري ظهر مجددا ولكنه هذه المرة لم يصنع بل سجل في الدقيقة 54 بعد متابعة لعرضية داخل منطقة الجزاء.

فورتونا المستسلم تماما، سجل الهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 89 عن طريق دودي لوكيباكيو، قبل أن يختتم بايرن الرباعية بهدف ليون جوريتسكا من تسديدة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي من أصحاب الأرض.

واستعاد بايرن صدارته من جديد من بوروسيا دورتموند بعد تحقيقه الفوز الـ 21 هذا الموسم في الدوري.

ووصل بايرن للنقطة 67 في صدارة الدوري بفارق نقطة عن الوصيف دورتموند.

بينما تجمد رصيد فورتونا عند النقطة 37 في المركز العاشر.

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