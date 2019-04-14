بالفيديو - صلاح يسدد على الطائر.. وكيبا يتألق وينقذ تشيلسي أمام ليفربول
الأحد، 14 أبريل 2019 - 17:46
كتب : FilGoal
هدد محمد صلاح نجم ليفربول مرمى فريقه السابق تشيلسي في اللحظات الأولى من مواجهة الفريقين في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي لم يحتج أكثر من 6 دقائق ليطلق تسديدة رائعة على الطائر بعد عرضية زميله ساديو ماني، لكن الإسباني كيبا أريزابالاجا أمسك بالكرة بثبات كبير.
صلاح يواجه تشيلسي فريقه السابق الذي لعب في صفوفه سابقا، وساهم معه في الفوز على ليفربول عام 2014 والمساهمة في خسارة الريدز للقب الدوري.
ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.
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