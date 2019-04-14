الأهلي يكشف لـ في الجول سر سفر وليد سليمان لـ ألمانيا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن سبب سفر وليد سليمان لاعب الفريق إلى ألمانيا.

سليمان سافر إلى ألمانيا صباح اليوم الأحد، رفقة سعد سمير مدافع الأهلي المصاب، وخالد محمود طبيب الفريق.

وقال عبد الحفيظ لـ Filgoal.com: "وليد سليمان سيخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان فقط على حالته وجاهزيته بشكل كامل وتام للمباريات".

وشدد عبد الحفيظ أن "سليمان لن يخضع هناك لأي برامج علاجية جديدة، إذ انتهى من هذه المرحلة".

ويغيب وليد سليمان (34 عاما) عن الأهلي منذ مشاركته أمام سموحة في الدوري المصري يوم 8 يناير الماضي.

ومن جهة أخرى، رافق خالد محمود طبيب الفريق سعد سمير في رحلته العلاجية إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي والتي يغيب على إثرها لمدة 3 شهور.

يذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة في ركبته خلال مباراة صن داونز التي أقيمت الاسبوع الماضى في بريتوريا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث غادر المباراة في شوطها الأول وحل ياسر إبراهيم بدلا منه.

وكذلك، خضع كريم وليد "نيدفيد" لفحص طبي لدى أحمد عبد العزيز، رئيس الهيئة الطبية بالأهلي؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد كافة الأمور المتعلقة بتأهيل وعلاج اللاعب خلال الفترة القادمة.

وكان اللاعب قد أجرى أشعة مؤخرا أثبتت إصابته بتمزق في غضروف الركبة، تعرض لها أثناء مباراة مصر للمقاصة، الأخيرة بالدوري.

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