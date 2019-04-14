الأهلي يكشف لـ في الجول سر سفر وليد سليمان لـ ألمانيا

الأحد، 14 أبريل 2019 - 17:31

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان - الأهلي - صن داونز

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن سبب سفر وليد سليمان لاعب الفريق إلى ألمانيا.

سليمان سافر إلى ألمانيا صباح اليوم الأحد، رفقة سعد سمير مدافع الأهلي المصاب، وخالد محمود طبيب الفريق.

وقال عبد الحفيظ لـ Filgoal.com: "وليد سليمان سيخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان فقط على حالته وجاهزيته بشكل كامل وتام للمباريات".

أخبار متعلقة

تريزيجيه وكريم حافظ يشاركان في خسارة قاسم باشا من أنطاليا اتحاد الكرة المغربي يتكفل بعلاج حارس هوريا فضل: ننتظر تقرير الكاف حول ملاحظة المنتخبات عن الملاعب والفنادق الحضري: حرص فضل على توضيح أزمة عدم حضوري لقرعة أمم إفريقيا أنهى الأمر

وشدد عبد الحفيظ أن "سليمان لن يخضع هناك لأي برامج علاجية جديدة، إذ انتهى من هذه المرحلة".

ويغيب وليد سليمان (34 عاما) عن الأهلي منذ مشاركته أمام سموحة في الدوري المصري يوم 8 يناير الماضي.

ومن جهة أخرى، رافق خالد محمود طبيب الفريق سعد سمير في رحلته العلاجية إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي والتي يغيب على إثرها لمدة 3 شهور.

يذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة في ركبته خلال مباراة صن داونز التي أقيمت الاسبوع الماضى في بريتوريا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث غادر المباراة في شوطها الأول وحل ياسر إبراهيم بدلا منه.

وكذلك، خضع كريم وليد "نيدفيد" لفحص طبي لدى أحمد عبد العزيز، رئيس الهيئة الطبية بالأهلي؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد كافة الأمور المتعلقة بتأهيل وعلاج اللاعب خلال الفترة القادمة.

وكان اللاعب قد أجرى أشعة مؤخرا أثبتت إصابته بتمزق في غضروف الركبة، تعرض لها أثناء مباراة مصر للمقاصة، الأخيرة بالدوري.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – رحيم لا يرحم وسيتي لا يتعثر.. ستيرلنج يضع ليفربول تحت الضغط بهدفين ضد بالاس

مصدر مقرب من حسام حسن يرد عبر في الجول على عدم حضوره قرعة كأس الأمم.. "أمر غريب"

الحضري: حرص فضل على توضيح أزمة عدم حضوري لقرعة أمم إفريقيا أنهى الأمر

بيان رسمي – الإسماعيلي يدرس عدم إذاعة مبارياته في الدوري

مصر تحتضن المواجهة العربية رقم 34 في تاريخ كأس إفريقيا

الأهلي وليد سليمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - صلاح يمرر وماني يهدر.. ليفربول يخطئ شباك تشيلسي 23 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - بذكريات 2014.. ويليان يرفض التمرير لـ هازارد ويهدر فرصة خطيرة لـ تشيلسي أمام ليفربول 31 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بايرن يضرب فورتونا برباعية ويستعيد الصدارة من دورتموند 41 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - صلاح يسدد على الطائر.. وكيبا يتألق وينقذ تشيلسي أمام ليفربول 50 دقيقة | المحترفون
الأهلي يكشف لـ في الجول سر سفر وليد سليمان لـ ألمانيا ساعة | الدوري المصري
مباشر – دربي منتظر.. المصري ضد الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك