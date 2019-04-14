يعاني المصري البورسعيدي من نقص عددي شديد في مركز قلب الدفاع ضد الإسماعيلي.

ولا يملك المصري من اللاعبين الجاهزين في هذا المركز حاليا سوى إسلام أبو سليمة، في ظل طرد أحمد شوشة في مباراة الزمالك وإصابة الفلسطيني محمد صالح بقطع في الرباط الصليبي.

فكيف يحل إيهاب جلال تلك الأزمة؟

الفكرة الأولى هي الدفع بعمرو موسى أو فريد شوقي في هذا المركز. الأول لعب في هذا المركز من قبل، أما الثاني فجربه جلال في هذا المركز في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك.

أما الحل الثاني، فربما يكون من قطاع الناشئين.

قد يلجأ جلال لإشراك الناشئ حسام أشرف في أول مباراة رسمية له في دربي القناة، خاصة أنه نال إعجاب جلال في فترات سابقة، وكان قريبا من المشاركة في مواجهتي سموحة والمقاولون العرب السابقتين لمباراة الزمالك.

ويواجه المصري الإسماعيلي في وقت يحتل فيه أبناء بورسعيد المركز الرابع في المسابقة بـ45 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي سابعا بـ36 نقطة.

اختر تشكيل المصري الأمثل للمواجهة

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