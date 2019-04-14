قال علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري إن لعب فريقه ضد الإسماعيلي اليوم الأحد في استاد الدفاع الجوي، "يعيد الحياة للكرة المصرية".

وشرح الطرابيلي لـFilGoal.com: "أنا متفائل بعودة الحياة الطبيعية للكرة المصرية بسبب لعبنا مباراة الإسماعيلي في الدفاع الجوي بالقاهرة، هذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان خارج حدود مدن القناة".

وأضاف "هذا يفتح الباب أمام الأهلي والزمالك للعب في بورسعيد والإسماعيلية الموسم المقبل، وهذه خطوة هامة نحو تصفية الأجواء بين جميع الأندية".

وأردف "الموقف الحالي أكد ترابط جميع الأندية بعد موافقة بيراميدز على استضافة تدريباتنا على ملعبه بدءا من يوم الجمعة الماضي".

وعن موقف الفريق قال: "قادرون على مواصلة الانتصارات في دربي القناة، بعد الدفعة المعنوية التي حصلنا عليها بالفوز على الزمالك".

وأتم "نريد الحفاظ على موقعنا في المربع الذهبي للمسابقة للموسم الرابع على التوالي، والمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية".

ويواجه المصري الإسماعيلي في وقت يحتل فيه أبناء بورسعيد المركز الرابع في المسابقة بـ45 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي سابعا بـ36 نقطة.

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