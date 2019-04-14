مستشفى الأهلي – وليد سليمان وسعد سمير إلى ألمانيا

سافر كل من جناح الأهلي وليد سليمان، ومدافع الفريق سعد سمير، إلى ألمانيا صباح اليوم الأحد.

ويأتي سفر الثنائي على خلفية إصابته في الركبة، حيث يرغب الجهاز الطبي للأهلي في الاطمئنان على إصابة سليمان في الرباط الداخلي للركبة بعد أن تعافى منها، وانتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص به.

سليمان شارك في مران الفريق الجماعي مؤخرا، لكن الجهاز الفني يرغب في الاطمئنان على ركبة اللاعب وجاهزيته التامة للاستعانة به في المرحلة المقبلة حسبما أعلن النادي الأهلي.

ومن جهة أخرى، رافق خالد محمود طبيب الفريق سعد سمير في رحلته العلاجية إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي والتي يغيب على إثرها لمدة 3 شهور.

يذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة في ركبته خلال مباراة صن داونز التي أقيمت الاسبوع الماضى في بريتوريا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث غادر المباراة في شوطها الأول وحل ياسر إبراهيم بدلا منه.

وكذلك، خضع كريم وليد "نيدفيد" لفحص طبي لدى أحمد عبد العزيز، رئيس الهيئة الطبية بالأهلي؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد كافة الأمور المتعلقة بتأهيل وعلاج اللاعب خلال الفترة القادمة.

وكان اللاعب قد أجرى أشعة مؤخرا أثبتت إصابته بتمزق في غضروف الركبة، تعرض لها أثناء مباراة مصر للمقاصة، الأخيرة بالدوري.

يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس القادم في الدوري.

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