بدلاء برشلونة يضلون شباك ويسكا في مباراة مملة

اكتفى برشلونة بالتعادل 0-0 أمام مضيفه ويسكا، في ملعب إل ألكوراز، بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

برشلونة الذي خاض المباراة بعناصر غير أساسية، رفع رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الدوري، بينما رفع ويسكا رصيده إلى 25 نقطة في المركز 20 –الأخير-.

ليصير برشلونة على بُعد 9 نقاط من التتويج رسميًا بالدوري من أصل 6 مباريات متبقية، فيما يبتعد ويسكا عن أقرب مراكز البقاء بـ5 نقاط، فارق مرشح للزيادة مع نهاية مباريات هذه الجولة.

الزيارة هي الأولى على الإطلاق لـ برشلونة لملعب إل ألكوراز في منافسات الدوري الإسباني، وهو الملعب رقم 91 الذي يلعب عليه برشلونة في الليجا تاريخيًا.

ويسكا الذي يخوض موسمه الأول بين الكبار، خرج بشباك نظيفة على ملعبه في الدوري للمرة الثانية فقط.

بينما فشل برشلونة في هز الشباك رغم تسجيله 20 هدفا في شباك ويسكا بالمواجهات الثلاثة الماضية بينهما، منها انتصار عريض 8-2 في مباراة الدور الأول.

إرنستو فالفيردي خرج مستفيدا من المباراة رغم فقدان فريقه نقطتين، إذ أراح أغلب عناصره الأساسية إما مُخيرا أو مُجبرا بداعي الإيقاف.

فابتعد ليونيل ميسي، لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، جيرارد بيكيه، سيرخيو بوسكيتس. واكتفى جوردي ألبا بالبقاء على مقاعد البدلاء.

تشكيلة برشلونة شهدت الدفع بالسنغالي موسى واجي، والشاب ريكي بويج، مع إعطاء الفرصة لـ خيسون موريو وكيفن برنس بواتينج.

كما استعاد فالفيردي لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي تعافى من الإصابة وظهر بشكل أساسي في المباراة.

ديمبيلي كان مصدر الخطورة الأكبر لـ برشلونة في الشوط الأول، فسدد على القائم الأيسر لـ ويسكا بعد 16 دقيقة، كرة خرجت إلى الركنية بعد أن لمسها الحارس روبيرتو سانتاماريا.

ركنية نُفذت وهدد من خلالها برشلونة مجددا برأسية الكولومبي خيسون موريو، التي تكفّل سانتاماريا بالتصدي لها مرة جديدة.

في الشوط الثاني ضُرب القائم الأيمن لمرمى ويسكا مجددا، عندما سدد البرازيلي مالكوم في الدقيقة 57.

برشلونة وسّع الفارق مع أتليتكو مدريد مطارده إلى 12 نقطة، في انتظار مباراة الروخيبلانكوس أمام سيلتا فيجو بعد قليل.

بينما فشل ويسكا في معادلة رصيد رايو فايكانو صاحب المركز 19 بـ27 نقطة، والذي يحل ضيفا على أتليتك بلباو غدا الأحد.

عودة ويسكا إلى دوري القسم الثاني، صارت مسألة وقت، أمر ينطبق على تتويج برشلونة بلقب الدوري أيضا.

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