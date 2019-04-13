صدام ناري في الأفق بين حجازي والمحمدي؟ فيلا يسقط بريستول ويقترب من الملحق

عزز أستون فيلا حظوظه في خوض ملحق التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه يوم السبت على ضيفه بريستول سيتي بنتيجة 2-1 في الجولة 42 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وشارك مع الأول أحمد المحمدي لاعب الفراعنة.

ووسع فيلا، خامس ترتيب الدوري، فارق النقاط مع بريستول السادس إلى 4 نقاط قبل آخر 4 جولات من البطولة. ولبريستول لقاء مؤجل يستطيع به تقليص الفارق.

ويحتل وست بروميتش ألبيون، الذي يلعب له أحمد حجازي مدافع مصر، المركز الرابع وفاز يوم السبت على بريستون نور اند بنتيجة 4-1 ليرفع رصيده إلى 73 نقطة مبتعدا عن فيلا بأربع نقاط.

وشارك حجازي في المباراة وخرج مستبدلا في الشوط الثاني.

ويتأهل إلى الدوري الممتاز بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية، ويقام ملحق بين أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس ليصعد واحد منهم إلى الدوري الممتاز.

وإذا استمر بروميتش رابعا وفيلا خامسا سيتواجهان في نصف نهائي الملحق مما يعني وقوف حجازي وجها لوجه أمام المحمدي.

وتنص لوائح البطولة على مواجهة بين الثالث والسادس، وأخرى بين الرابع والخامس، ثم يتواجه الفائزان والمنتصر بينهما يتأهل للدوري الممتاز.

وتتبقى لفيلا مواجهة بولتون واندررز وميلوول وليدز يونايتد ونورويتش سيتي بينما يلعب بروميتش ضد هال سيتي وريدينج وروثرهام يونايتد وديربي كاونتي.

ويتصدر نورويتش البطولة ورصيده 85 نقطة ويليه شيفيلد يونايتد وليدز يونايتد (79 نقطة).