بالفيديو - سبال يعاقب يوفنتوس ويحرمه من أسرع تتويج في تاريخ الدوري

السبت، 13 أبريل 2019 - 16:55

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس

عاقب سبال ضيفه يوفنتوس ورفض احتفال الأخير بالتتويج بلقب الدوري واستطاع قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 على حامل اللقب يوم السبت في الجولة 32 من البطولة.

وكان فريق السيدة العجوز في حاجة لنقطة ليتوج رسميا بلقب الدوري الثامن على التوالي لكن سبال عاقبه بسبب استهانته بالمباراة وإبعاده لاعبين أساسيين عنها.

وتقدم يوفنتوس بهدف للاعبه الشاب مويس كين في الدقيقة 30 لكن المضيف أدرك التعادل في الدقيقة 49 بهدف كيفين بونيفازي.

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واقتنص سيرجيو فلوكاري الانتصار بهدف في الدقيقة 74 أجل حسم لقب البطولة الإيطالية.

والفوز حرم يوفنتوس من رقم قياسي هو أسرع تتويج في تاريخ الدوري الذي تتبقى فيه 6 جولات.

وأراح المدرب ماسيميليانو أليجري عناصر أساسية عن المباراة مثل كريستيانو رونالدو وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيلليني وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة ودوجلاس كوستا والحارس فوشيتش تشيزني.

وفضل أليجري إبعاد لاعبيه المهمين لإعدادهم بشكل أفضل لمباراة ضيفه أياكس يوم الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ورفع سبال رصيده إلى 35 نقطة مرتقيا للمركز 13 في ترتيب الدوري بينما توقف رصيد يوفنتوس المتصدر عند 84 نقطة.

وإذا تعثر نابولي، وصيف البطولة، أمام مضيفه كييفو يوم الأحد سيمنح يوفنتوس اللقب رسميا. وإذا فاز نابولي سيكفي الأخير التعادل أمام ضيفه فيورنتينا في الجولة المقبلة.

سبال يوفنتوس الدوري الإيطالي

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