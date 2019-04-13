بالفيديو - مورا ينفجر بهاتريك.. توتنام يواصل عروضه القوية ويضرب هدرسفيلد برباعية

السبت، 13 أبريل 2019 - 15:27

كتب : FilGoal

توتنام - هدرسفيلد

واصل توتنام عروضه القوية في الآونة الأخيرة وحقق فوزا سهلا على هدرسفيلد تاون برباعية نظيفة في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لوكاس مورا

النادي : توتنام هوتسبر

فيكتور وانياما

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر
الدوري الإنجليزي

الديوك ارتقوا إلى المركز الثالث، بينما قبع هدرسفيلد أخيرا كما هو بعد ضمان هبوطه إلى الدرجة الأدنى.

لوكاس مورا انفجر في اللقاء وسجل 3 أهداف "هاتريك" فيما أحرز الكيني فيكتور وانياما أول أهداف اللقاء.

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توتنام المنتشي بانتصاره على مانشستر سيتي بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا، حافظ على تماسكه ولم يجد معاناة كبيرة أمام أول الهابطين للدرجة الأولى.

وانياما افتتح التسجيل للنادي اللندني في الدقيقة 24 بعدما استغل تمريرة فيرناندو يورينتي ليتحرك في المساحة الشاغرة ويراوغ حارس المرمى قبل أن يودعها الشباك.

بعدها بثلاث دقائق فقط نجح لوكاس مورا نجم اللقاء في إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية ناحية الجبهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

التقدم بهدفين استمر على نفس المنوال حتى قبل النهاية بعدة دقائق. مورا سجل ثاني أهدافه مستغلا تمريرة عرضية من كريستيان إريكسن ليسددها مباشرة في الشباك بالدقيقة 87.

وقبل ثوان من النهاية، وتحديدا في الدقيقة 93، أعلن البرازيلي عن أول هاتريك له مع الفريق من تسديدة قوية مشابهة لهدفه الأول في اللقاء.

رصيد الديوك ارتفع إلى 67 نقطة في المركز الثالث الذي انفرد به بفارق نقطة عن تشيلسي، أما هدرسفيلد فلم يجد جديد بشأنه وواصل الوقوف عند النقطة 14.

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