هزائم متتالية ومتواصلة كلفت الفريق الاقتراب من الهبوط، ولكن انتفاضة في الأداء والنتائج خلال آخر 3 مباريات منحت سموحة متنفسا، وكان جزء من الفضل يعود إلى القائد السيد فريد.

السيد فريد النادي : سموحة سموحة

مدافع الفريق السكندري سجل 5 أهداف خلال المباريات الأربع الماضية، ليساعد فريقه على حصد النقطة تلو الأخرى.

وفي تصريحاته لـFilGoal.com كشف عن أسباب تراجع فريقه، ومن العودة مرة أخرى، وأيضا إيجابيات المدير الفني حسام حسن، وكل الآتي على لسانه.

"الحمد لله، اجتهدنا الفترة الماضية، كنا مركزين جدا من أجل الخروج من الظروف التي نمر بها. الأداء بدأ يتحسن آخر 3 مباريات".

"الحمد لله ربنا كرمني وكل مباراة أحرز أهداف، في آخر 4 مباريات سجلت 5 أهداف: هدفان في المصري ومثلهما في حرس الحدود وهدف أمام الإنتاج، والحمد لله جميعهم أهداف مؤثرة".