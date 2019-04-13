خاص السيد فريد يتحدث لـ في الجول عن أسباب تراجع سموحة وإيجابيات حسام حسن
السبت، 13 أبريل 2019 - 11:39
كتب : أحمد شاكر
هزائم متتالية ومتواصلة كلفت الفريق الاقتراب من الهبوط، ولكن انتفاضة في الأداء والنتائج خلال آخر 3 مباريات منحت سموحة متنفسا، وكان جزء من الفضل يعود إلى القائد السيد فريد.
السيد فريد
النادي : سموحة
مدافع الفريق السكندري سجل 5 أهداف خلال المباريات الأربع الماضية، ليساعد فريقه على حصد النقطة تلو الأخرى.
وفي تصريحاته لـFilGoal.com كشف عن أسباب تراجع فريقه، ومن العودة مرة أخرى، وأيضا إيجابيات المدير الفني حسام حسن، وكل الآتي على لسانه.
"الحمد لله، اجتهدنا الفترة الماضية، كنا مركزين جدا من أجل الخروج من الظروف التي نمر بها. الأداء بدأ يتحسن آخر 3 مباريات".
"الحمد لله ربنا كرمني وكل مباراة أحرز أهداف، في آخر 4 مباريات سجلت 5 أهداف: هدفان في المصري ومثلهما في حرس الحدود وهدف أمام الإنتاج، والحمد لله جميعهم أهداف مؤثرة".
"أكون في كامل تركيزي وأحرص على ترك بصمة في كل مباراة، وأركز جدا في الكرات الثابتة. حسام حسن يدربني عليها جيدا ويكلفني بالتقدم في الكرات الثابتة، يدعمني جدا".
"ليس لدي مهام هجومية ولكني أتقدم من نفسي، (مش نازل أدافع وأطلع)، يجب القيام بأشياء لمساعدة الفريق".
"سموحة؟ عانينا الفترة الماضية، وتركيزنا على البقاء في الدوري الموسم المقبل، وحينها سيكون المختلف تماما".
"ما حدث وضع طبيعي لفريق ينافس منذ 6 سنوات على المربع الذهبي، طبيعي حدوث تراجع، كان تراجعا كبيرا بعض الشيء ولكن في النهاية قدرنا نعيد أنفسنا مرة أخرى، وفي الموسم المقبل سيكون الوضع مختلف وسننافس على المربع الذهبي".
"حسام حسن؟ لقد أتى في وقت صعب، ولابد أن يأخد وقته مع الفريق حتى يفهمنا ونفهم طريقة لعبة، وهذا ما ظهر في آخر مباريات بعد الانسجام الذي حدث".
"لقد أتى في ظروف صعبة وإصابات عديدة، وعمل وتعب، وهو شخص مجتهد جدا ويملك روح كبيرة وعالية ينقلها دائما للاعبين".
سموحة يحتل حاليا المركز الـ13 برصيد 31 نقطة من 29 مباراة، ليبتعد عن المراكز المؤدية للهبوط بفارق 4 نقاط.
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