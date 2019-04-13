باسم مرسي مهاجم سموحة تقدم بشكوى في اتحاد الكرة ضد مدربه في الفريق الأزرق حسام حسن، وتوأمه مدير الكرة إبراهيم.

سموحة قرر إيقاف باسم مرسي لنهاية الموسم وإنهاء إعارته لاحقا بحسب ما صرح المدير الفني حسام حسن بعد خلافات مع اللاعب.

والآن كشف مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com عن أن باسم مرسى لاعب سموحة المعار من الزمالك، تقدم بمذكرة إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة ومنطقة الأسكندرية، ضد الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

المصدر أوضح أن الشكوى قال فيها اللاعب إنه فوجئ يوم 29 مارس الماضي عقب مباراة فريقه أمام وادي دجلة، بحسام حسن يوبخ جميع اللاعبين بألفاظ وشتائم خارجة ولما اعترض اللاعب على هذا الأسلوب، تمادى الجهاز الفني في توجيه الشتائم والسباب له على مرأى ومسمع من الجميع.

ثم صدر بعد ذلك قرار بمنعه من المشاركة في التدريبات.

اللاعب شدد في شكوته على أنه حاول المشاركة في التدريبات والانتظام مع الفريق حفاظا على مستواه وتنفيذ بنود العقد مع سموحة.

لكن إبراهيم حسن مدير الكرة رفض نزوله المران - بحسب ما جاء في الشكوى.

وطالب باسم مرسي، في شكواه، اتحاد الكرة بعدم تنفيذ أي خصومات أو عقوبات مالية عليه من جانب سموحة وأن الجهاز الفني هو من منعه من المشاركة في التدريبات.

إبراهيم حسن كان قد تحدث في وقت سابق قائلا: "قصة باسم مرسي لا تستحق التحدث عنها".

مدير الكرة أكمل "بعض اللاعبين عبروا عن موقفهم حتى دون الرجوع لنا في هذا الأمر، ربما أنه حاول استغلال مباراة الزمالك ليخرج كبطل أمام جماهير الزمالك".

وأتم "أتحدى باسم مرسي بتحدي (البشعة). أمنحه مليون جنيه لو كان ما قاله صحيحا، ولذلك قررنا ألا يستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم".

البَشْعة هي إحدى الطرق التي استخدمتها القبائل العربية في البادية والحضر للحكم على براءة أو إدانة المتهم، بعد استنفاذهم لجميع الأدلة لإظهار المجرم، وذلك بتلحيس النار للسانه، وإذا حرقت النار لسانه يكون كاذبا.

وانتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة، ما قاله باسم مرسي مهاجم الفريق بحق المدير الفني حسام حسن وشقيقه مدير الكرة إبراهيم حسن.

وصرح عامر عبر برنامج "نمبر وان" قائلا: "على مسؤوليتي الخاصة، حسام وإبراهيم حسن لم يذكر سيرة الزمالك في جملة مفيدة، ما قاله باسم مرسي لم يحدث".

وشدد "ما يطلبه المدير الفني ومدير الكرة سننفذه، وملتزمون بأي قرار، لقد تقاضى باسم مرسي 60% من مستحقاته، وإذا قرر الجهاز الفني أن يتدرب اللاعب مع فريق آخر، سنلتزم بالقرار في ضوء لوائح الاتحادين المصري والدولي".

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