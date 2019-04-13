مصر أمام زيمبابوي.. أشهر طوبة وفرصة في تاريخ الفراعنة.. ولقاء واحد في أمم إفريقيا

الكونغو الديموقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي. هكذا تشكلت مجموعة مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019.

مجموعة قد تبدو سهلة نسبيا، ومنها سيكون بداية طريق الفراعنة للمنافسة على حصد النجمة الإفريقية الثامنة.

ويرصد لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة، وهذه المرة مع منتخب زيمبابوي الذي سيلعب أمام مصر في لقاء الافتتاح.

طالع تاريخ مصر أمام الكونغو الديموقراطية منهنا

طالع تاريخ مصر أمام أوغندا من هنا

تواجهت مصر مع زيمبابوي في 12 مباراة سابقة، لكن تبقى مباراة الطوبة الشهيرة في تصفيات كأس العالم 1994 هي الأبرز والأكثر قساوة على مصر.

فازت مصر في 7 مباريات، وكان الفوز من نصيب زيمبابوي في مرة وحيدة، مقابل أربعة تعادلات.

المواجهة الأولى

المرة الأولى التي تتواجه فيها مصر مع زيمبابوي كانت في تصفيات كأس العالم 1986.

وقتها فازت مصر في القاهرة بهدف علاء ميهوب.

وفي لقاء الإياب في زيمبابوي، تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، وسجل عماد سليمان هدف الفراعنة الرائعة في تلك المواجهة.

الطوبة الشهيرة

مرة أخرى تجدد اللقاء بين مصر وزيمبابوي، وهذه المرة في تصفيات كأس العالم 1994.

وقتها فازت زيمبابوي على أرضها بهدفين مقابل هدف، وسجل أحمد الكاس هدف مصر الوحيد.

وفي مصر فاز الفراعنة بهدفين مقابل هدف أيضا، سجلهما أشرف قاسم وحسام حسن. نتيجة كانت تعني تأهل مصر للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

وبسبب طوب ضالة من المدرجات المصرية على رأس لوران بابيبتش مدرب زيمبابوي، قرر الاتحاد الإفريقي إعادة اللقاء، لكن في مدينة ليون الفرنسية هذه المرة.

يومها أهدر مجدي طلبة أحد أشهر الفرص في تاريخ المنتخب، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتحصد زيمبابوي صدارة المجموعة، لتتأهل لمواجهة الكاميرون وغينيا في المرحلة الأخيرة، لتتأهل الكاميرون في النهاية وتحرم مصر من تأهل ثاني على التوالي للمونديال.

أمم إفريقيا

المواجهة الوحيدة بين مصر وزيمبابوي في تاريخ أمم إفريقيا، كانت في نسخة 2004 التي أقيمت في تونس.

يومها فازت مصر بهدفين مقابل هدف، سجلهما تامر عبد الحميد ومحمد بركات.

تصفيات كأس العالم مجددا

وكانت المواجهة الأخيرة بين المنتخبين في عام 2013 في تصفيات كأس العالم 2014.

فازت مصر ذهابا على استاد برج العرب بهدفين مقابل هدف، سجلهما حسني عبد ربه ومحمد أبو تريكة.

وفي زيمبابوي، عادت مصر لكرر الفوز وبأربعة أهداف مقابل هدفين هذه المرة. وسجل وقتها محمد صلاح ثلاثة أهداف (هاتريك)، بالإضافة لهدف إلى محمد أبو تريكة.

دورة الألعاب الإفريقية

التقت مصر مع زيمبابوي مرتان في دورة الألعاب الإفريقية 1995، والتي أقيمت في زيمبابوي تحديدا.

المباراة الأولى انتهت بفوز أصحاب الأرض على الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وتجدد اللقاء مرة أخرى في المباراة النهائية، لتفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم علي ماهر هدفان وسامي قمصان، وتحرز مصر الميدالية الذهبية.

مباريات ودية

وأخيرا، تواجه المنتخب المصري مع نظيره الزيمبابوي أربعة مرات بصفة ودية. تعادل المنتخبان في مرتين منهم، وفازت مصر في المباراتين الأخرتين.

في 1995 سجل علي ماهر هدفي المنتخب في التعادل بهدفين لكل فريق، ضمن بطولة "سيمبا" الودية في جنوب إفريقيا.

وسجل حازم إمام هدف المنتخب في التعادل بهدف لكل فريق مع زيمبابوي عام 1999 في زيمبابوي وديا أيضا.

في 2004 التقى المنتخبان وديا مرة أخرى في مصر، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة بهدفين محمد أبو تريكة وأسامة حسني.

وكانت الودية الأخيرة عام 2006 استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، وفازت مصر فيها بثنائية لعبد الحليم علي.

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