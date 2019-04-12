تاريخ مصر أمام الكونغو الديموقراطية.. جرح قديم وهدف تاريخي ضمن 11 مواجهة سابقة

الكونغو الديموقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي. هكذا تشكلت مجموعة مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019.

مجموعة قد تبدو سهلة نسبيا، ومنها سيكون بداية طريق الفراعنة للمنافسة على حصد النجمة الإفريقية الثامنة.

ويرصد لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة، والبداية مع الكونغو الديموقراطية، التي ستقع في سكة مصر لثالث مرة من أصل 5 مرات احتضنت فيهم مصر أمم إفريقيا تاريخيا.

تواجهت مصر مع الكونغو الديموقراطية في 11 مرة سابقة. فازت مصر بسبع منهم، فيما تعادل المنتخبان ثلاث مرات، وفازت الكونغو الديموقراطية في مباراة واحدة فقط، لكنها كانت خسارة مؤلمة كلفت الفراعنة خسارة لقب.

المواجهة الأولى

كانت المباراة الأولى عام 1970 في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في السودان، وشهدت أول نقل تليفزيوني للبطولة. وقتها كانت مصر تلعب تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، والكونغو تلعب تحت اسم زائير.

فازت مصر بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من دور المجموعات، سجله علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق.

وفي تلك البطولة وصلت مصر إلى نصف النهائي قبل أن تودع البطولة أمام السودان –بطل تلك النسخة-، وتكتفي بالمركز الثالث بعد الفوز على كوت ديفوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

خسارة مؤلمة

الخسارة الوحيدة لمصر أمام الكونغو الديموقراطية كانت في المواجهة الثانية، وتحديدا في نسخة عام 1974 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت على أرض مصر تحديدا.

في أعقاب حرب أكتوبر 1973 الخالدة، احتضنت مصر كأس الأمم الإفريقية 1974 إيذانا بعودة عجلة كرة القدم المصرية للدوران.

وبعد أن وصلت مصر إلى نصف النهائي، كان الخصم التالي هو زائير –الكونغو الديموقراطية حاليا-.

وبرغم التقدم بهدفين لعلي أبو جريشة وهدف عكسي، لكن زائير عادت وسجلت ثلاثة أهداف في 35 دقيقة، لتفسد فرحة المصريين وتتأهل للنهائي وتحصد اللقب الثاني لها من أرض الكنانة، ومجددا تكتفي مصر بالمركز الثالث بعد الفوز على جمهورية الكونغو برباعية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

مصر احتضنت كأس الأمم الإفريقية 4 مرات سابقا. فازت بثلاثة ألقاب منهم، وخسرت اللقب مرة واحدة بسبب تلك الخسارة الدرامية أمام الكونغو الديموقراطية.

هدف تاريخي

آخر المواجهات التي جمعت مصر مع الكونغو الديموقراطية في كأس الأمم الإفريقية، كانت في نسخة 2006 والتي احتضنتها مصر أيضا.

مصر فازت على الكونغو الديموقراطية بأربعة أهداف مقابل هدفي في مباراة ربع النهائي، ضمن مشوار الفراعنة للظفر بالكأس الخامسة في نهاية المطاف.

ويومها سجل حسام حسن هدفا تاريخيا، كان آخر أهدافه الدولية رفقة الفراعنة.

وسجل باقي الأهداف، أحمد حسن هدفان، وعماد متعب هدف بجانب هدف حسام حسن.

مواجهات ودية

التقى المنتخب المصري مع نظيره الكونغولي 4 مرات وديا. الأولى في دورة ودية في طهران عاصمة إيران عام 1975 وفازت مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل لمصر طاهر الشيخ، ومسعد نور، وعلي خليل.

والمواجهة الودية الثانية في يناير عام 2004 في مصر، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، سجل لمصر أحمد بلال مرتين.

وأخيرا كانت المواجهة الثالثة الودية عام 2010 في مصر أيضا. وقتها فازت مصر بستة أهداف مقابل ثلاثة، وهي النتيجة الأكبر بين المنتخبين. وسجل لمصر أحمد علي هدفان، وهدف لكل من محمد أبو تريكة، وأحمد حسن، ومحمد ناجي "جدود"، وأحمد فتحي.

تصفيات أمم إفريقيا

التقى منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديموقراطية مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 1990.

وقتها فازت مصر في القاهرة بهدفين حسام حسن وأيمن شوقي، قبل أن تتعادل مصر في كينشاسا سلبيا.

تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا

المواجهتان المتبقيتان بين مصر والكونغو الديموقراطية تاريخيا كانا في تصفيات بطولتي كأس العالم وأمم إفريقيا 2010.

وقتها فازت مصر في القاهرة بهدفين مقابل هدف. سجلهما عمرو زكي، وأحمد عيد عبد الملك.

وفي كينشاسا فازت مصر أيضا بهدف مقابل لا شيء، سجله محمد أبو تريكة.

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