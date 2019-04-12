مصر أمام أوغندا.. اكتساح في أمم إفريقيا.. وهزيمة رسمية بين الأكبر في تاريخ الفراعنة

الكونغو الديموقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي. هكذا تشكلت مجموعة مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019.

مجموعة قد تبدو سهلة نسبيا، ومنها سيكون بداية طريق الفراعنة للمنافسة على حصد النجمة الإفريقية الثامنة.

ويرصد لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة، وهذه المرة مع منتخب أوغندا.

طالع تاريخ مصر أمام الكونغو الديموقراطية من هنا

الهزيمة الأكبر في تاريخ مصر كانت أمام إيطاليا خلال أوليمبياد 1928 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويومها خسرت مصر 11-3، لكن إفريقيا كانت الهزيمة الأكبر أمام غانا في تصفيات كأس العالم 2014 بستة أهداف مقابل هدف، وأمام أوغندا بخمسة أهداف مقابل هدف.

تواجهت مصر مع أوغندا في 23 مباراة سابقة. فازت مصر في 19 مباراة، وتعادل المنتخبان في مباراتين، فيما كان الفوز حليفا لأوغندا في مرتين فقط، منهم مرة بخمسة أهداف مقابل هدف في كمبالا، ضمن دورة مجمعة لتحديد المنتخب المتأهل لدورة الألعاب الإفريقية.

المواجهة الأولى

أول مباراة جمعت بين منتخب مصر وأوغندا كان عام 1962 في النسخة الثالثة من أمم إفريقيا التي أقيمت في إثيوبيا. وقتها فازت مصر في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، سجلهما بدوي عبد الفتاح وصالح سليم.

باقي مباريات أمم إفريقيا

المواجهة الثانية بين المنتخبين في أمم إفريقيا كانت في نسخة مصر عام 1974، وفازت مصر وقتها بهدفين مقابل هدف أيضا. سجلهما علي أبو جريشة وعلي خليل.

ثم كانت المواجهة الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين في أمم إفريقيا خلال نسخة 1976، وفيها فاز الفراعنة أيضا بهدفي مصطفى عبده وطه بصري مقابل هدف.

وأخيرا كانت المواجهة الأخيرة بين مصر وأوغندا في أمم إفريقيا عام 2017 في النسخة الأخيرة من البطولة في الجابون.

يومها فازت مصر بهدف عبد الله السعيد في الدقيقة الأخيرة، لتكون بداية الفراعنة الحقيقية للوصول إلى نهائي البطولة.

هزيمة تاريخية

في تاريخ مواجهات مصر وأوغندا، فازت أوغندا مرتين فقط. المواجهة الأحدث كانت في تصفيات كأس العالم 2018 حين فازت أوغندا في كمبالا بهدف مقابل لا شيء، لكن ثمة هزيمة أخرى تاريخية.

الهزيمة التاريخية كانت في دورة الألعاب الإفريقية 1965، وتحديدا في مصر. يومها فازت أوغندا بخمسة أهداف مقابل هدف. وسجل محمد رضا هدف المنتخب الوحيد.

المواجهة الأخيرة

باقي مواجهات مصر مع أوغندا لم تكن ذات أهمية كبرى، باستثناء فوز الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2018، حين سجل محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد ضمن مشوار تأهل الفراعنة للبطولة.

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