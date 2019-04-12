تعرف على معلقي مباريات الأهلي والزمالك ودوري أبطال أوروبا

تنقل قناة بي إن سبورتس مباراتي الأهلي والزمالك في إياب الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويعلق أحمد عبده على مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز يوم السبت في قناة بي إن سبورتس 1 التي تنقل أيضا يوم الأحد مباراة الزمالك وحسنية أغادير والتي يعلق عليها أحمد الطيب.

وفي إياب ربع نهائي دوري الأبطال يوم السبت يعلق عصام الشوالي وحفيظ دراجي على مباراة الترجي التونسي والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري.

ويعود يوسف سيف للتعليق في مباراة ليفربول وتشيلسي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعلق الشوالي ودراجي على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويعلق رؤوف خليف وعلي محمد علي على لقاء يوفنتوس وأياكس.

ويوم الأربعاء يعلق رؤوف وخليل البلوشي وجواد بدة على مباراة مانشستر سيتي وتوتنام ويعلق دراجي وسوار الذهب على مباراة بورتو وليفربول.