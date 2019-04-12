مدرب بايرن يُعلق على "فضيحة شجار بالأيدي" بين كومان وليفاندوفسكي

في واقعة وُصفت بالـ "فضيحة كبرى" دخل الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان في شجار بالأيدي خلال مران بايرن ميونيخ يوم الخميس.

صحيفة بيلد الألمانية كشفت وقوع خلافا حادا تخلله تبادل للكلمات ووصل الأمر إلى اشتباك بالأيدي بين ليفاندوفسكي وكومان، قبل أن يفشل نيكلاس زوليه وجيروم بواتينج في الفصل بين الثنائي، ليتدخل الجميع ويتوقف الشجار.

بيلد لم تكشف في تقريرها الحصري، السبب الذي أدى لاندلاع الشجار بين ليفا وكومان، إلا أن مجلة focus الألمانية أشارت إلى "أسلوب لعب كومان بالاحتفاظ بالكرة هو من تسبب في حالة الاستياء الشديدة لـ ليفاندوفسكي، ليبدأ الثنائي في تبادل الكلمات قبل أن تشتد الأمور تماما".

المثير للجدل أن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن أكمل المران بشكل طبيعي للغاية دون أن يستبعد ليفاندوفسكي أو كومان. الثنائي أكمل المران بشكل طبيعي.

كوفاتش تحدث اليوم الجمعة عن واقعة الاشتباك، قائلا: "يوم أمس وقعت حادثة في التدريبات بين لاعبين في صفوف الفريق".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة بيلد "لقد ناقشنا الأمر عقب نهاية التدريبات. اعتذر اللاعبان وأبديا أسفهما على ما حدث".

وكشف "تم طي صفحة ما حدث تماما ولن يتم توقيع أي غرامة عليهما".

ولم يرغب مدرب بايرن في إيضاح سبب الخلاف، ليكتفي بالقول "لننظر للأمور من منظور إيجابي، نحن مازلنا على قيد الحياة. لا أرغب في الحديث مجددا حول هذا الأمر".

بايرن ميونيخ يحتل المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف بوروسيا دورتموند.

ويستعد بايرن لمواجهة فورتونا دوسلدورف يوم الأحد المقبل في الجولة الـ 29 من الدوري الألماني.

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