تقرير: العلاقة بين بوجبا وسولشاير تتدهور.. الفرنسي يرغب في الانتقال لـ ريال مدريد

رغبة بول بوجبا في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد جعلت علاقته مع المدرب أولي جونار سولشاير تتدهو بحسب تقرير لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد ريال مدريد

بوجبا انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو في عام 2016.

وبحسب تقرير لو باريسيان فإن العلاقة بين بوجبا وسولشاير بدأت تتخذ منحنى سلبيا على الرغم من أنها كانت جيدة في أعقاب رحيل جوزيه مورينيو.

ولكن الصحيفة تقول إن بوجبا غير مستعد لعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما جعله يفكر في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد تلميح زين الدين زيدان مدرب الملكي عن رغبته في ذلك.

صحيفة ماركا الإسبانية كانت قد قالت إنه بعدما اقترب ريال مدريد من إنهاء صفقة إدين هازارد من تشيلسي فإن بوجبا هو الخطوة التالية.

الصحيفة لم تنس الإشارة إلى صعوبة المهمة والتي وصفتها "هذه العملية مع يونايتد سوف تكون أصعب بكثير" من صفقة هازارد التي استمر الحديث عنها لأعوام.

وأوضحت ماركا أن الشياطين الحمر على علم برغبة بوجبا في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد ولكنهم سيفعلون كل شيء من أجل الحفاظ على خدماته.

وكيله مينو رايولا تلقى العديد من عروض تجديد التعاقد - بحسب الصحيفة - والرسالة التي يريد يونايتد توجيهها لجميع الأندية هي أنه لن يرحل.

على الجانب الآخر يتمالك الهدوء من مسؤولي الملكي، إذ سيتركون المرحلة الأولى من المفاوضات في يد رايولا وبوجبا من أجل إقناع النادي الإنجليزي.

وماركا جعلتها صريحة "النادي يعلم أن الصفقة قد تُكلف أكثر من 120 مليون يورو ولكن النادي مستعد لتلبية كل طلبات زيدان".

زيدان يرغب في الذهاب إلى جولة الفريق في الولايات المتحدة للإعداد للموسم الجديد وهو برفقته الصفقات الجديدة، ما يُعقد من الأمور بشكل أكبر.

"يعجبني بوجبا كثيرا، هذا ليس أمرا جديدا. إنه لاعب مختلف بإمكانه المساهمة بأشياء كثيرة. هناك عدد قليل من اللاعبين الذين بإمكانهم الانضمام لريال مدريد، وهو أحدهم".

"لطالما قال بوجبا إنه يحب ريال مدريد، ليس فقط من أجلي. وفي حال غادر مانشستر يونايتد، لما لا ينضم لريال مدريد؟.. بوجبا يجيد الدفاع والهجوم. يجيد القيام بعدة مهام بشكل جيد. لكنه لاعبٌ لمانشستر يونايتد وليس لاعبي".. هكذا كانت كلمات زيدان عند سؤاله عن بوجبا.

بوجبا فتح باب الحديث عن الرحيل للعاصمة الإسبانية بعد قال خلال فترة التوقف الدولية إن "كما قلت دائما ريال مدريد حلم لأي لاعب فهو أحد أكبر الأندية في العالم".

"أيضا زين الدين زيدان يدرب الفريق في الوقت الحالي وذلك يجعله حلما لأي لاعب".

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