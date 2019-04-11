الخطيب يطلب تقريرا عن أحداث كرة الماء في الجزيرة.. "عقوبات قاسية لمن خرج عن تقاليد الأهلي"

طلب محمود الخطيب رئيس الأهلي تقرير عاجلا من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي عن الأحداث التي جرت في نادي الجزيرة، وعلى إثرها قرر نادي الجزيرة منع جمهور الأحمر أو أي مرافقين لفرق النادي إلى الجزيرة.

وقال بيان صادر عن الأهلي: "طلب الخطيب تقريرا شاملا وعاجلا عن كافة الأحداث غير اللائقة التي تزامنت مع نهاية مباراة الأهلي والجزيرة في كرة الماء أمس الأول والتي أقيمت بنادي الصيد وشهدت تجاوزات لبعض العناصر من هنا وهناك في مشهد يتنافى مع الروح الرياضية والتنافس الشريف".

وأضاف البيان "طلب الخطيب من مدير النشاط الرياضي إيقاف كل العناصر التي خرجت عن النص، وإجراء تحقيق عاجل في هذا الشأن بمعرفة الشئون القانونية بالنادي، ورفع تقرير شامل إلى مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة القادمة".

وأتم البيان "وأكد الخطيب في حديثه مع رؤوف عبدالقادر رفضه القاطع لأي خروج عن قيم وتقاليد النادي، وأن خطأ الغير في أي موقف لا يعني الرد بنفس الطريقة، وأن الأهلي كعادته يدافع عن حقوقه من خلال القنوات الشرعية . وشدد على أنه سيكون هناك موقف حاسم وقرارات قاسية في حق كل من سمح لنفسه بالخطأ والخروج عن نهج الأهلي وهو يمثل النادي".

وأمس الأربعاء، أصدر نادي الجزيرة بيانا قال فيه: "نظرا لما حدث من سلوك مؤسف وتجاوز أخلاقي من أهالي و جمهور النادي الأهلي خلال مباراة نهائي دوري كرة الماء و حفاطا على سلوكيات وقيم ومبادئ نادي الجزيرة وإلى جانب الإجراءات القانونية فقد قرر مجلس الإدارة منع دخول جمهور النادي الأهلي أو أي مرافقين لفرقهم إلى داخل النادي خلال أي لقاءات رياضية قادمة".

وأتم البيان "يسري هذا القرار لحين أن يتقدم النادي الأهلي باعتذار رسمي واضح و صريح عن ما حدث و كذلك تعهد و إلتزام بعدم تكرار هذا التجاوز. يأتي هذا الإجراء حفاظا على أولادنا وأعضائنا وحفاظا على مبادئ النادي الراسخة في الروح الرياضية والأخلاقيات العالية".

وواجه الأهلي الجزيرة في نهائي بطولة دوري كرة الماء، وفاز الجزيرة في 3 مباريات آخرهم أمس الأول في مقابل مباراة للأهلي.

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