ضربة موجعة لـ أتليتكو.. إيقاف كوستا 8 مباريات

تلقى فريق أتليتكو مدريد ضربة موجعة بقرار إيقاف مهاجمه دييجو كوستا 8 مباريات بعدما تمت إدانته بسب حكم مواجهة فريقه أمام برشلونة.

كوستا ترك فريقه أمام برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28، بعد أن تلقى بطاقة حمراء مباشرة بشكل مفاجئ، ليخسر فريقه في نهاية اللقاء بهدفين دون رد.

تقرير الحكم خيسوس خيل مانزانو للواقعة ذكر: "في الدقيقة 28، اللاعب رقم 19، دييجو كوستا، طُرد بسبب: مخاطبتي بصوت عالٍ ذاكرا العبارات التالية: سأتغوط على أمك العاهرة! سأتغوط على أمك العاهرة!".

ويضيف التقرير: "بعد أن طردته، ظل اللاعب في أرض الملعب، وقام بجذبي من ذراعي مرتين لمنعي من إشهار البطاقة الصفراء في وجه زميليه رقم 24 (خوسيه ماريا خيمينيز) و2 (دييجو جودين)".

وبعد قرار الاتحاد الإسباني بإيقاف صاحب الـ30 عاما 8 مباريات فمن المقرر غيابه عن باقي مباريات الروخيبلانكوس في الدوري الإسباني.

نص قرر الاتحاد الإسباني أوضح أنه تم إيقاف الدولي الإسباني 4 مباريات بسبب إهانة الحكم، ومثلهم بسبب جذبه من ذراعه.

مدربه دييجو سيميوني كان قد دافع عن لاعبه في وقت سابق قائلا: "سألت الحكم إن كان ما قاله خطيرا لهذه الدرجة، لأني أسمع لاعبي برشلونة يتلفظون بمثل هذه الأشياء كثيرا ولا يُطرَدون، أما نحن فتلقينا 7 بطاقات حمراء بآخر 11 مباراة أمام برشلونة على كامب نو".

هزيمة أتليتكو أمام برشلونة وسعت الفارق في الدوري إلى 10 نقاط، وبارسا بات أقرب أكثر للقب الليجا.

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