بالفيديو – كيف أضاع دالوت تلك الفرصة ضد برشلونة؟

أضاع ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد فرصة هدف محقق للفريق الإنجليزي ضد برشلونة.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه برشلونة اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 39 مرر روميلو لوكوكو الكرة في الناحية اليمنى إلى ماركوس راشفورد.

وأرسل راشفورد عرضية قوية إلى دالوت الذي هرب من رقابة مدافعي برشلونة لكن رأسيته أخطأت مرمى الفريق الكتالوني ومرت بجوارها لتضيع فرصة هدف محقق على الشياطين الحُمر.

اقرأ أيضا:

المصري لـ في الجول: وافقنا على حكم أجنبي لمباراة الزمالك.. لكن ليس عربيا

خبر في الجول – مدرب نيجيريا يستغل تواجده في مصر ويشاهد أجايي ضد المقاصة

اجتماع عاصف منتظر في كاف.. بين اتهامات بالفساد وتهديدات بالتغيير

ما بين الحظ والعلم.. السر وراء "معجزة" روبيرتو كارلوس ضد فرنسا

خبر في الجول - أوباما تعافى من إصابته.. وجاهز لمواجهة المصري