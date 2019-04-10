بالفيديو – كيف أضاع دالوت تلك الفرصة ضد برشلونة؟

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 21:48

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد

أضاع ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد فرصة هدف محقق للفريق الإنجليزي ضد برشلونة.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه برشلونة اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 39 مرر روميلو لوكوكو الكرة في الناحية اليمنى إلى ماركوس راشفورد.

وأرسل راشفورد عرضية قوية إلى دالوت الذي هرب من رقابة مدافعي برشلونة لكن رأسيته أخطأت مرمى الفريق الكتالوني ومرت بجوارها لتضيع فرصة هدف محقق على الشياطين الحُمر.

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