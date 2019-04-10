بالفيديو – سواريز يهز شباك يونايتد بعد جملة رائعة.. ولكن الهدف يُحتسب لمدافع الفريق الإنجليزي

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 21:21

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

لم يحتج برشلونة سوى 13 دقيقة فقط من أجل اختراق دفاع مانشستر يونايتد وتسجيل الهدف الأول له.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه برشلونة اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 13 مرر فيليبي كوتينيو الكرة إلى ليونيل ميسي الذي تواجد داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية للناحية اليمنى إلى لويس سواريز.

وسدد سواريز الكرة برأسية مباشرة في الشباك لتعلن عن الهدف الأول لبرشلونة.

ورفع الحكم المساعد راية التسلل ولكن عقب اللجوء لتقنية الفيديو فتم احتساب الهدف.

وعقب لحظات كشف الحساب الرسمي دوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الهدف اُحتسب للوك شو.

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