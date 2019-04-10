ليلة_الأبطال – مورينيو: يونايتد فاز على يوفنتوس وسان جيرمان.. لماذا لا يكرر ذلك ضد برشلونة؟

تساءل جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عن وجود سبب يمنع فريقه السابق مانشستر يونايتد من الفوز على برشلونة اليوم الأربعاء؟

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه برشلونة اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث مدرب يونايتد السابق لقناة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "يونايتد فاز الموسم الجاري في دوري الأبطال على يوفنتوس وباريس سان جيرمان".

وأكمل متسائلا "لماذا لا يكرر يونايتد الأمر ذاته ضد برشلونة"؟

وأتم مورينيو حديثه "لكن في الناحية الأخرى فإن ليونيل ميسي لاعب برشلونة سيريد ترك بصمته في ذلك الملعب الأسطوري".

وسجل ميسي هدفين من قبل في شباك مانشستر يونايتد كانا في نهائي دوري الأبطال عامي 2009 و2011.

اقرأ أيضا:

المصري لـ في الجول: وافقنا على حكم أجنبي لمباراة الزمالك.. لكن ليس عربيا

خبر في الجول – مدرب نيجيريا يستغل تواجده في مصر ويشاهد أجايي ضد المقاصة

اجتماع عاصف منتظر في كاف.. بين اتهامات بالفساد وتهديدات بالتغيير

ما بين الحظ والعلم.. السر وراء "معجزة" روبيرتو كارلوس ضد فرنسا

خبر في الجول - أوباما تعافى من إصابته.. وجاهز لمواجهة المصري