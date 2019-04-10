#ليلة_الأبطال – مورينيو: يونايتد فاز على يوفنتوس وسان جيرمان.. لماذا لا يكرر ذلك ضد برشلونة؟

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 20:19

كتب : FilGoal

مورينيو - مانشستر يونايتد

تساءل جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عن وجود سبب يمنع فريقه السابق مانشستر يونايتد من الفوز على برشلونة اليوم الأربعاء؟

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه برشلونة اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث مدرب يونايتد السابق لقناة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "يونايتد فاز الموسم الجاري في دوري الأبطال على يوفنتوس وباريس سان جيرمان".

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وأكمل متسائلا "لماذا لا يكرر يونايتد الأمر ذاته ضد برشلونة"؟

وأتم مورينيو حديثه "لكن في الناحية الأخرى فإن ليونيل ميسي لاعب برشلونة سيريد ترك بصمته في ذلك الملعب الأسطوري".

وسجل ميسي هدفين من قبل في شباك مانشستر يونايتد كانا في نهائي دوري الأبطال عامي 2009 و2011.

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