طرد وركلتا جزاء وهدف +90.. الجونة يجبر الإسماعيلي على التعادل رغم تألق فوزي

في مباراة شهدت تسجيل أربعة أهداف، واحتساب ركلتي جزاء وحالة طرد، تعادل الإسماعيلي مع الجونة بهدفين لكل فريق.

سجل بينسون شيلونجو ومحمود متولي للإسماعيلي، فيما سجل أحمد حسن مكي هدفي الجونة، ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة الـ36 في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الـ32 مرتقيا للمركز العاشر.

وصف المباراة

تقدم أحمد حسن مكي بالهدف الأول للجونة في الدقيقة الـ15. بينية طويلة إلى أحمد علي، والذي أرسل بدوره عرضية رائعة، قابلها أحمد حسن مكي في المرمى الخالي.

تواصل ضغط الجونة، وفي الدقيقة الـ22 راوغ أحمد حسن مكي، محمود الغرباوي حارس الجونة، قبل أن يمرر الكرة إلى زميله الذي سدد في المرمى الخالي، لكن ريتشارد بافور المدافع الغاني أنقذ الكرة بيده من على خط المرمى، ليحتسب إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، ركلة جزاء مع طرد بافور.

وسدد أحمد حسن مكي ركلة الجزاء، لكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي تألق وتصدى لها.

ومرة أخرى توغل مكي في الدقيقة الـ32 وسدد الكرة، لكن فوزي تصدى لكرته.

وفي الدقيقة الـ44، أدرك الإسماعيلي التعادل عن طريق بينسون شيلونجو. كرة طويلة وصلت للمهاجم الناميبي، والذي راوغ الحارس وسجل الكرة في المرمى الخالي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

تحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ56 بعد سقوط شيلونجو داخل منطقة الجزاء، ليسجل محمود متولي الهدف الثاني.

هنا تدخل حمادة صدقي، وأشرك إسلام رشدي بدلا من سيرجي أكا في الدقيقة الـ62.

وأجرى الفريقان تبديلين في الدقيقة الـ69. أحمد عيد عبد الملك شارك بدلا من أحمد علي في صفوف الجونة، وفي المقابل شارك محمد الضرف بدلا من كريم بامبو في صفوف الإسماعيلي.

وكان التبديل الثالث في الدقيقة الـ86 بدخول إبراهيم عبد الخالق بدلا من محمود عبد العاطي "دونجا".

وكاد الجونة يدرك التعادل في الدقيقة الـ85. عرضية من أحمد عيد عبد الملك اصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاهها نحو المرمى، لكن محمد فوزي تألق وأبعدها عن مرماه بقدمه بشكل رائع.

وجاء هدف التعادل القاتل في الدقيقة الـ94. كرة طولية داخل منطقة جزاء الإسماعيلي يخرج لها محمد فوزي بخروج خاطيء لتصل الكرة إلى لاعب الجونة أحمد حمدي الذي يرسل عرضية مجددا، يقابلها أحمد حسن مكي برأسيه مسجلا هدف التعادل.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ36 في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الـ32 مرتقيا للمركز العاشر.

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