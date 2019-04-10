رسميا – مونتيلا يعود لـ فيورنتينا في ولاية ثانية

أعلنت إدارة نادي فيورنتينا عن تعيين فينتشنزو مونتيلا كمدرب للفريق، خلفا لـ ستيفانو بيولي.

بيولي تقدّم باستقالته أمس الثلاثاء، عقب هزيمة فيورنتينا على ملعبه أرتيميو فرانكي بهدف دون رد أمام فروسينوني بالدوري الإيطالي.

ليخلفه مونتيلا في ولاية ثانية مع فيورنتينا، بعقد يمتد حتى يونيو 2021.

المدرب الإيطالي صاحب الـ44 عاما قاد الحصة التدريبية اليوم الأربعاء، في انتظار أن يُقدَم لاحقا للصحفيين مساءً.

بيولي (53 عاما) رحل بعد قرابة العامين كمدرب للفيولا، ليخلفه مونتيلا الذي أشرف على تدريب فيورنتينا ما بين 2012 و2015.

فيورنتينا الذي لم يحقق سوى فوزا واحدا في مبارياته الـ11 الأخيرة، يحتل المركز العاشر في الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ويدير مونتيلا مباراته الأولى كمدرب لـ فيورنتينا في ولايته الثانية، يوم الأحد المقبل أمام بولونيا في 32 من الدوري الإيطالي.

موسم فيورنتينا لم ينته بعد على مستوى المنافسة، إذ يتواجد في نصف نهائي كأس إيطاليا، وتعادل ذهابا 3-3 على ملعبه أمام أتالانتا.

وأشرف مونتيلا سابقا على فيورنتينا في 153 مباراة، محققا الفوز في 81، وتعادل في 32، وهُزم في 40، وقاده لنهائي كأس إيطاليا ونصف نهائي الدوري الأوروبي.

مونتيلا أشرف على تدريب سامبدوريا بعد رحيله عن فيورنتينا، قبل أن يقود ميلان ثم محطته الأخيرة إشبيلية الذي درّبه لعدة أشهر قبل إقالته في الموسم الماضي.

اقرأ أيضا:

المصري لـ في الجول: وافقنا على حكم أجنبي لمباراة الزمالك.. لكن ليس عربيا

خبر في الجول – مدرب نيجيريا يستغل تواجده في مصر ويشاهد أجايي ضد المقاصة

اجتماع عاصف منتظر في كاف.. بين اتهامات بالفساد وتهديدات بالتغيير

ما بين الحظ والعلم.. السر وراء "معجزة" روبيرتو كارلوس ضد فرنسا

خبر في الجول - أوباما تعافى من إصابته.. وجاهز لمواجهة المصري