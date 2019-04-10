رسميا – مونتيلا يعود لـ فيورنتينا في ولاية ثانية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 18:28

كتب : FilGoal

فينتشنزو مونتيلا - فيورنتينا

أعلنت إدارة نادي فيورنتينا عن تعيين فينتشنزو مونتيلا كمدرب للفريق، خلفا لـ ستيفانو بيولي.

بيولي تقدّم باستقالته أمس الثلاثاء، عقب هزيمة فيورنتينا على ملعبه أرتيميو فرانكي بهدف دون رد أمام فروسينوني بالدوري الإيطالي.

ليخلفه مونتيلا في ولاية ثانية مع فيورنتينا، بعقد يمتد حتى يونيو 2021.

أخبار متعلقة

إيتو: أنا من حقق الانتصارات لـ برشلونة وليس ميسي.. جوارديولا لم يستوعب ذلك "مانشستر يونايتد عرض التجديد على ماتا" جوندوجان منتقدا فريقه: نرتكب الأخطاء في المباريات الكبيرة.. ونصبح متوترين ميلان قد يواجه عقوبات جديدة من يويفا

المدرب الإيطالي صاحب الـ44 عاما قاد الحصة التدريبية اليوم الأربعاء، في انتظار أن يُقدَم لاحقا للصحفيين مساءً.

بيولي (53 عاما) رحل بعد قرابة العامين كمدرب للفيولا، ليخلفه مونتيلا الذي أشرف على تدريب فيورنتينا ما بين 2012 و2015.

فيورنتينا الذي لم يحقق سوى فوزا واحدا في مبارياته الـ11 الأخيرة، يحتل المركز العاشر في الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ويدير مونتيلا مباراته الأولى كمدرب لـ فيورنتينا في ولايته الثانية، يوم الأحد المقبل أمام بولونيا في 32 من الدوري الإيطالي.

موسم فيورنتينا لم ينته بعد على مستوى المنافسة، إذ يتواجد في نصف نهائي كأس إيطاليا، وتعادل ذهابا 3-3 على ملعبه أمام أتالانتا.

وأشرف مونتيلا سابقا على فيورنتينا في 153 مباراة، محققا الفوز في 81، وتعادل في 32، وهُزم في 40، وقاده لنهائي كأس إيطاليا ونصف نهائي الدوري الأوروبي.

مونتيلا أشرف على تدريب سامبدوريا بعد رحيله عن فيورنتينا، قبل أن يقود ميلان ثم محطته الأخيرة إشبيلية الذي درّبه لعدة أشهر قبل إقالته في الموسم الماضي.

اقرأ أيضا:

المصري لـ في الجول: وافقنا على حكم أجنبي لمباراة الزمالك.. لكن ليس عربيا

خبر في الجول – مدرب نيجيريا يستغل تواجده في مصر ويشاهد أجايي ضد المقاصة

اجتماع عاصف منتظر في كاف.. بين اتهامات بالفساد وتهديدات بالتغيير

ما بين الحظ والعلم.. السر وراء "معجزة" روبيرتو كارلوس ضد فرنسا

خبر في الجول - أوباما تعافى من إصابته.. وجاهز لمواجهة المصري

فيورنتينا مونتيلا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيكيه: يونايتد بإمكانه قلب الطاولة.. لا يمكن الوثوق في أي شيء بعد ما حدث ضد باريس 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طلعت يوسف: راض عن أداء المقاصة في الشوط الثاني.. وإهدار الفرص رجح كفة الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
يوسف: ننتظر جماهير الأهلي أمام صن داونز في برج العرب 23 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: سندخل مباراة صن داونز بشجاعة وهكذا سنخرج منها.. وتاريخنا يؤكد إمكانية عودتنا 33 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – أطفال كرويف يبطلون رأس رونالدو.. تعادل أياكس ويوفنتوس يؤجل الحسم للإياب 39 دقيقة | أوروبا
أرقام في الجول - وحيد في أول 90 دقيقة مع الأهلي.. تمريرة حاسمة ونشاط في الجبهة اليسرى 40 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 2 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك