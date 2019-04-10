إيتو: أنا من حقق الانتصارات لـ برشلونة وليس ميسي.. جوارديولا لم يستوعب ذلك

شن الكاميروني صامويل إيتو لاعب نادي قطر، فصلا جديدا من الهجوم على بيب جوارديولا مدربه الأسبق في برشلونة.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة صامويل إيتو النادي : نادي قطر برشلونة

إيتو لعب تحت قيادة جوارديولا في برشلونة موسم 2008\2009، مساهما في التتويج بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان للعمل مع جوزيه مورينيو.

وصرّح إيتو لشبكة "بي إن سبورتس" عن أزمته مع جوارديولا: "بيب عاش حياته بأكملها في برشلونة، ولكن خلال السنوات التي قضيتها في برشلونة، لم يفهم جوارديولا قائمة الفريق، لم يعايش مجموعتنا من اللاعبين".

جوارديولا قام بتغيير مركز إيتو ووظّفه على الجناح، حتى يسمح لـ ميسي بشغل مركز المهاجم الوهمي.

يواصل إيتو: "طلبت من جوارديولا الاعتذار لي، لأني من كنت منوطا بجلب الانتصارات لـ برشلونة، وليس ميسي".

ويبرر: "كان موقفا قائما حينها، ميسي برز لاحقا، ولكن يمكنكم أن تسألوا شابي وإنييستا والآخرين، كانت تلك حقبتي أنا".

ويؤكد الهداف التاريخي لكأس الأمم الإفريقية: "كنت أنا من يجلب الانتصارات لـ برشلونة، وبيب طلب مني مسامحته بعد ذلك".

وتطرق إيتو لكواليس انتقاله إلى إنتر في صيف 2009: "حضر إلي وكيلي وأخبرني أن النادي عرضني للبيع في فترة الانتقالات، قلت له: حقا؟ فأخبرني أن الأمر تم بناءً على طلب جوارديولا".

إيتو واصل النجاحات بقميص الفريق الإيطالي، وحصد معه ثلاثية جديدة في الموسم التالي: "الفرصة التي منحني إياها جوارديولا برحيلي تسببت في كتابة التاريخ، لأنها سمحت لي بأن أكون جزءًا أكبر من تاريخ اللعبة بالذهاب إلى إنتر، سمح لـ إنتر بالقيام بأفضل تعاقد في تاريخ كرة القدم".

إيتو لعب في صفوف برشلونة ما بين 2004 و2009، مسجلا 130 هدفا وصانعا 40 آخرين في 199 خلال 199 مباراة.

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