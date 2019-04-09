تشكيل #ليلة_الأبطال - دي بروين وساني على مقاعد بدلاء سيتي.. وسون وكين يقودان توتنام

أبقى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، الثنائي كيفن دي بروين وليروي ساني على مقاعد بدلاء فريقه، في مواجهة توتنام هوتسبير.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على توتنام في ملعبه الجديد، بذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

التشكيلة شهدت غياب مفاجئ للبرتغالي بيرناردو سيلفا، إذ لا يتواجد في الفريق الأساسي أو على دكة البدلاء التي يجلس عليها دي بروين وساني.

جوارديولا دفع بالجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية، إلى جوار رحيم سترلينج وسيرخيو أجويرو في خط الهجوم.

في المقابل، يبدأ الثنائي هاري كين وسون هيونج مين في خط هجوم توتنام، ضمن تشكيلة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر - نيكولاس أوتاميندي - أيمريك لابورت - فابيان ديلف

الوسط: فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان - دافيد سيلفا

الهجوم: رياض محرز - سيرخيو أجويرو - رحيم سترلينج

دكة البدلاء: أريانيت موريتش - فينسنت كومباني - جون ستونز - كيفن دي بروين - ليروي ساني - جابرييل جيسوس - فيل فودين

تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: كييران تريبير - توبي ألديرفيرلد - يان فيرتونخن - داني روز

الوسط: هاري وينكس - موسى سيسوكو - ديلي آلي - كريستيان إريكسن

الهجوم: هاري كين - سون هيونج مين

دكة البدلاء: باولو جاتزانيجا - بن دافيز - دافينسون سانشيز - خوان فويث - فيكتور وانياما - لوكاس مورا - فيرناندو يورينتي

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